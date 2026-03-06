우리금융그룹, 2026 밀라노 동계올림픽 '팀우리 서포터즈' 조회수 100만 돌파

동계올림픽 기간 대학생 서포터즈 파견, 청년 세대 시각에 공감



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹은 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 기간 동안 운영한 대학생 특파원 프로그램 '팀우리 서포터즈'가 SNS 누적 조회수 100만 회를 돌파했다고 6일 밝혔다.

대한체육회 공식 후원사인 우리금융은 올림픽 개막과 함께 대학생 서포터즈를 밀라노 현지로 파견해, 6박 7일 동안 국가대표 선수단을 응원하고 현장의 벅찬 감동을 생생하게 전할 수 있도록 적극 지원했다. 서포터즈는 이 기간 동안 선수촌 방문과 공식 기자회견 참관을 통해 중계 화면 밖의 준비 과정과 뒷 이야기를 폭 넓게 소개했다.

아울러 현지 코리아하우스 '한국의 날' 행사에도 참여해 세계인과 올림픽 열기를 나눴다. 청년 세대의 참신한 시각으로 기획부터 전 과정을 직접 담아 차별화된 콘텐츠는 또래들의 깊은 공감을 불러일으켰고, 자연스럽게 주요 SNS 채널에서의 높은 조회수와 뜨거운 호응으로 이어졌다.

서포터즈에 참여한 한 학생은 "선수단을 직접 응원하며 느낀 감동을 SNS를 통해 많은 사람들과 나눌 수 있어 매우 뜻깊었다"고 소감을 전했다.

우리금융그룹 브랜드전략부 이재혁 차장은 "올림픽이라는 세계적 무대를 통해 대학생들이 현장을 직접 경험하도록 지원했다"며 "앞으로도 우리금융은 스포츠를 통해 미래세대와의 접점을 지속적으로 넓혀가겠다"고 밝혔다.

