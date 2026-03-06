전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
산업 생활경제

유쾌한반란, 룰루레몬 '커뮤니티 웰빙 지원사업' 선정

쉬었음 청년 대상 회복 프로그램 '쉬어가도 괜찮아' 본격 운영

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 사단법인 유쾌한반란이 기능성 스포츠웨어, 신발 및 액세서리를 선보이는 기업 룰루레몬의 사회공헌 이니셔티브 'lululemon Gives(룰루레몬 기브스)' 커뮤니티 웰빙 지원 사업에 선정됐다. 유쾌한반란은 이번 지원을 바탕으로 쉬었음(NEET) 청년을 위한 회복 프로그램 '쉬어가도 괜찮아'를 본격 운영한다고 밝혔다.

[이미지=유쾌한반란]

룰루레몬 커뮤니티 웰빙 지원 사업은 몸의 움직임과 마음챙김을 기반으로 지역사회 정신 건강과 웰빙 증진에 기여하는 비영리 단체를 지원하는 연간 사업이다. 2026년 지원 사업에는 전 세계 총 2,800개 단체가 지원했으며, 이 가운데 80개 기관이 최종 선정됐다. 유쾌한반란은 한국의 유일한 지원 선정 기관으로 이름을 올렸다.

'쉬어가도 괜찮아'는 번아웃과 무기력, 사회적 고립을 경험하는 쉬었음 청년을 대상으로 설계된 회복 중심 프로그램이다. 경쟁이나 성과를 목표로 하지 않고, 참여자가 자신의 속도에 맞춰 몸을 움직이며 작은 변화를 시도할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추었다.

참가자들은 3개월 동안 주 1회 전문 코치와 함께 그룹 운동에 참여하며, 운동 세션 이후에는 자신의 상태와 경험을 나누고 타인과 연결되는 시간을 가진다. 또한 별도의 정서 회복 모임과 마음챙김 기반 특강을 통해 자기 이해를 높이고 심리적 안정을 도모한다.

프로그램은 상·하반기 각 1회기씩 운영되며, 하반기에는 1·2회기 참여자가 함께하는 러닝 행사를 열어 회복 경험을 지역 사회로 확산할 계획이다.

상반기 프로그램은 3월 4일부터 3월 29일까지 온라인 접수를 진행하며, 4월 15일에 참여자를 발표한다. 자세한 내용은 유쾌한반란 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

유쾌한반란 관계자는 "'실패해도 괜찮은 세상, 함께 도전하는 유쾌한반란'이라는 미션 아래 청년들이 안전한 환경에서 탐색하고 시도하며 성장할 수 있도록 지원해왔다"며 "이번 지원 사업 선정을 계기로 쉬었음 청년까지 대상을 확대해 더 많은 청년이 자신만의 속도로 도전하고 회복하며 다시 일상으로 연결될 수 있도록 기반을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

한편 lululemon Gives는 움직임과 마음챙김을 통해 정신 건강과 웰빙 증진을 지원하는 글로벌 사회공헌 이니셔티브로, 1억 달러 규모의 재원을 바탕으로 2030년까지 전 세계 2,000만 명의 삶에 긍정적인 변화를 만드는 것을 목표로 하고 있다.

whitss@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

