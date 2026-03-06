전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

케이뱅크 사외이사 3명 동시 하차…IPO 이후 지배구조 정비

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

3월 31일 임기 만료 여상훈·신리차드빅스·원호연 사외이사 퇴임
"상장 이후 변화에 맞는 이사회 구성 목적", 차기 주총서 새 사외이사
주요 목표 SME·Tech·플랫폼 비즈니스·신사업 투자 전문성 강화할 듯

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =  케이뱅크가 상장 직후 사외이사 3명이 동시에 중도 퇴임하면서 금융권의 관심이 집중되고 있다. 단순한 개인 사유로 공시됐지만, 상장 이후 경영 전략과 규제 환경 변화에 맞춰 이사회 구성을 재정비하려는 움직임으로 해석된다.

케이뱅크는 지난 4일 공시를 통해 여상훈 사외이사 겸 감사위원, 신리차드빅스 사외이사, 원호연 사외이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임했다고 밝혔다. 세 사람의 임기는 당초 오는 3월 31일 열리는 제10기 정기주주총회까지였지만 같은 날 사퇴했다.

사외이사 3명이 임기 만료 전 동시에 물러난 것은 이례적인 일이다. 다만 퇴임 이후에도 케이뱅크 이사회는 총 8명 가운데 사외이사 5명으로 사외이사 비율이 62.5%를 유지해 은행법과 지배구조 규정이 요구하는 사외이사 중심 구조는 유지된다. 상장 이후 사업 전략과 규제 환경에 맞춘 새로운 얼굴들을 들이기 위한 자리 만들기가 진행된 셈이다.

[사진=케이뱅크]

시장에서는 이번 조치를 상장 이후 경영 환경 변화에 맞춰 이사회를 새롭게 구성하기 위한 사전 정비 작업으로 보고 있다.

케이뱅크의 이사회 개편은 이미 지난해부터 예고된 흐름이었다. 케이뱅크는 2025년 정기 주주총회에서 일부 사외이사의 임기를 1년으로 설정해 2026년 주주총회에서 이사회를 재편할 수 있는 구조를 마련했다.

당시 상장을 앞두고 자본시장과 IPO, 글로벌 투자 분야 전문성을 갖춘 인사를 보강하는 한편 장기 재임에 따른 독립성 훼손 우려를 줄이겠다는 의도가 반영된 것으로 해석된다.

케이뱅크 측도 이번 사외이사 3인의 중도 퇴임과 관련해 "상장 이후 변화에 맞는 이사회를 구성하기 위한 목적"이라고 설명했다.

상장사의 경우 일반 금융회사보다 지배구조에 대한 시장 감시가 훨씬 엄격하다. 기관 투자자와 연기금, 의결권 자문사 등이 경영을 평가하면서 이사회 구성의 전문성과 독립성이 중요한 요소로 작용한다.

특히 인터넷은행은 디지털 플랫폼 기반 사업 구조를 갖고 있어 이사회에도 기술과 데이터 관련 전문성이 요구된다.

케이뱅크는 오는 3월 31일 정기 주주총회를 통해 새로운 사외이사를 선임하고 이사회 구성을 정비할 계획이다.

케이뱅크는 상장 이후 발표한 사업 전략에서 ▲SME(개인사업자·중소기업) 금융 확대 ▲테크 리더십 강화 ▲플랫폼 비즈니스 확대 ▲디지털자산 등 신사업 투자 등을 제시한 바 있다. 이에 따라 관련 분야 전문성을 갖춘 인사가 이사회에 새롭게 합류할 가능성이 제기된다.

금융당국의 지배구조 개선 정책도 영향을 미칠 전망이다. 금융당국은 최근 금융지주와 은행권에 대해 이사회의 독립성과 다양성 강화를 지속적으로 요구하고 있다. 주요 금융사들이 3월 주주총회를 앞두고 사외이사 교체에 나서는 것도 같은 흐름으로 풀이된다.

시장에서는 오는 3월 31일 케이뱅크 정기 주주총회에서 새로 선임될 사외이사의 경력과 이사회 내 위원회 구성 변화가 상장 이후 케이뱅크의 성장 전략을 가늠할 중요한 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 케이뱅크가 IPO를 통해 자본이라는 '연료'를 채웠다면, 이사회 재편은 그 연료를 어디에, 어떻게 쓸지를 결정하는 '운전석'을 새로 꾸리는 것이라고 할 수 있다. 앞으로 어떤 인물들이 새 운전석에 앉아 케이뱅크 호를 이끌게 될지 주목된다. 

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동