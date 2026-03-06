KB금융그룹, 금융 콘텐츠 플랫폼 'KB의 생각' 누적 조회수 5000만 회 돌파

저축·투자·대출·부동산·세금·보험·연금 정보 쉽고 정확하게 전달

AI 검색 서비스 노출·인용 수, 지난해 5월 대비 4배 증가

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 2024년 2월 국내 금융그룹 최초로 선보인 금융 콘텐츠 플랫폼 'KB의 생각, KB Think(이하 KB의 생각)'의 누적 조회수가 런칭 2년 만에 5000만 회를 돌파했다고 6일 밝혔다.[사진=KB금융그룹]2026.03.06 dedanhi@newspim.com

KB금융은 'KB의 생각'을 통해 저축·투자·대출·부동산·세금·보험·연금 등 일상 속 다양한 분야의 정보를 쉽고 정확하게 전달한다. KB금융 주요 계열사의 금융·경제 분야 전문가들이 집필한 콘텐츠 자산을 기반으로 KB스타뱅킹·KB Pay 등 그룹 핵심 플랫폼과 연동해 고객의 금융 생활을 폭넓게 뒷받침하고 있다.

'KB의 생각'은 방대한 고객 상담 데이터와 포털 사이트의 금융 키워드 검색량 속에 숨겨진 고객의 궁금증을 깊이 있게 통찰해 '연말정산', 'ETF 투자 방법', 'IRP 통장 만들기', '주식세금 총정리', '인천공항 환전방법' 등의 콘텐츠 등이 많은 사랑을 받았다.

최근 생성형 AI를 활용한 검색 서비스를 사용하는 고객이 늘어나면서 'KB의 생각'의 공신력도 더욱 빛을 발하고 있다. 챗지피티(ChatGPT)·제미나이(Gemini) 등 AI 검색 서비스에서 노출·인용되는 'KB의 생각' 콘텐츠의 키워드 수는 지난해 5월 대비 약 4배 증가했다. 이는 AI 검색 엔진이 'KB의 생각'을 신뢰도 높은 금융 콘텐츠로 인식하고 있음을 보여주는 결과다.

'KB의 생각'은 금융사기 예방·청소년 금융교육·소상공인 지원 등을 위한 공익적 콘텐츠도 지속적으로 발행하고 있다. 작년에는 '민생회복 소비쿠폰', '상생페이백 사용방법', '청년미래적금', '신생아 특례대출', '소상공인 지원정책' 등 정부 정책과 지원 제도를 쉽게 안내하는 콘텐츠의 인기가 특히 높았다.

KB금융 관계자는 "'KB의 생각'은 단순한 정보 전달을 넘어, 전 국민이 금융을 쉽게 이해하고 합리적인 판단을 할 수 있도록 돕는 금융 콘텐츠 플랫폼을 지향한다"며 "앞으로도 포털 사이트와 AI 플랫폼, KB스타뱅킹 등 다양한 채널을 통해 고객의 금융 생활 전반에 도움이 되는 가치 있는 콘텐츠를 제공하는 대표 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.

