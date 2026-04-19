李대통령 "4·19 정신 덕에 '내란의 밤' 물리쳐"

66주년 4·19혁명 기념식 참석

"항쟁의 물결이 독재 정권 무너뜨려"

"고령 유공자들께 의료지원 더욱 강화"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 4·19 혁명 66주년을 맞은 19일 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 대한국민은 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 서울 강북구 국립 4·19 민주묘지에서 열린 66주년 4·19혁명 기념식에 참석해 "부마 항쟁과 5.18민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명까지 이어진 4·19정신은 참된 주권자의 나라를 갈망하는 강고한 연대의 힘으로 피어났다"며 이같이 말했다. 이 대통령이 4·19혁명 기념식에 참석한 것은 대통령 취임 후 처음이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 묵념을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "국민 주권 함성, 무도한 권력 무너뜨렸다"

이 대통령은 "66년 전 오늘, 국민 주권의 우렁찬 함성이 오만하고 무도한 권력을 무너뜨렸다"며 "영구집권의 욕망에 사로잡힌 자유당 정권은 민주주의와 법치주의를 송두리째 짓밟았으며, 급기야 국민을 향해 총부리를 겨누는 참혹한 만행을 저질렀다"고 소리 높였다.

그러면서 이 대통령은 "영구집권의 욕망에 사로잡힌 자유당 정권은 민주주의와 법치주의를 송두리째 짓밟았으며, 급기야 국민을 향해 총부리를 겨누는 참혹한 만행을 저질렀다"며 "그러나 무자비한 탄압 속에서도, 내 손으로 나라의 앞날을 지켜내고야 말겠다는 우리 국민의 결의와 열망은 결코 꺾이지 않았다"고 설명했다.

이 대통령은 "2월 28일 대구에서 일어난 항거의 외침은 3월 8일 대전의 학생들에게로 이어지며 3월 15일 마산에서 터져 나온 저항의 도화선이 됐다"며 "그리고 마침내 1960년 4월 19일, 전국 각지에서 일어난 항쟁의 물결이 철옹성 같았던 독재 정권을 무너뜨렸다"고 강조했다.

이재명 대통령이 16일 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 '4·16 세월호 참사 12주기 기념식'에 참석해 추도사를 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "민주주의 위해 희생한 모든 분 포상·기록·예우할 것"

이 대통령은 "나라의 주인이 국민임을 일깨운 위대한 승리는 '유네스코 세계기록유산'에 등재됐고, 이제 세계 역사에 남을 민주혁명으로 당당히 기억될 것"이라며 "이 자리를 빌려, 불굴의 의지로 민주주의와 내 나라를 지켜낸 4·19혁명 유공자분들께 깊은 존경과 감사의 인사를 전한다"고 말했다.

이 대통령은 "국민주권정부는 지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 결코 잊지 않겠다"며 "우리 정부는 오늘 제66주년 4·19혁명 기념식을 맞아, 이 자리에 함께하신 다섯 분을 포함해 총 70분을 새롭게 포상했다"고 소개했다.



이 대통령은 "정부는 앞으로도 4·19혁명을 포함해, 이 땅의 민주주의를 위해 희생한 모든 분을 한 분이라도 더 찾아내 포상하고, 기록하며 예우할 것"이라며 "고령의 4·19혁명 유공자분들에게 시급한 의료지원 또한 더 강화하고, 세심하게 챙기겠다"고 약속했다.

pcjay@newspim.com