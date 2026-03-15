李대통령, 3·15 의거 기념식서 "국민 주권의 역사가 12·3 내란 물리쳐"

"2024년 12월 3일, 영구집권 야욕 물리친 날"

"'국민 이기는 권력 없다'…역사적 믿음 모여"

"유공자들 더 찾아 포상·기록·예우하겠다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3·15 의거 66주년을 맞은 15일 "저절로 오는 민주주의는 없다"며 3·15 의거와 4·19 혁명 유공자들에 대한 포상과 예우를 더 강화하겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 경상남도 창원에서 열린 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석해 "66년 전 오늘, 이곳 마산에서 시작된 '국민 주권의 역사'를 기억한다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 오전 경상남도 창원에서 열린 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.15 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "1960년 3월 15일이 그랬던 것처럼, '2024년 12월 3일' 역시 영구 집권의 야욕을 국민 주권의 지혜가 물리친 날"이라며 "절망의 겨울을 넘어 희망의 봄을 열어낸 날로 기록될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "민주주의를 완성하는 힘은 법과 제도 그 자체가 아니라, 주권자의 간절한 열망과 행동으로부터 나오는 것"이라며 "대한민국의 굴곡진 현대사에 깊이 새겨져 있는 수많은 열사들의 발자취가 그 증거"라고 했다.

이 대통령은 "세월이 흘러도 가슴과 뇌리에 새겨진 쓰라린 상처와 기억, '그래도 국민을 이기는 권력은 없다'는 확고한 역사적 믿음이 모여 2024년 12월 3일 밤, 내란의 어둠을 물리칠 수 있었다"며 "마산의 시민과 학생들이 맨몸으로 용감하게 총칼에 맞섰던 것처럼, 2024년 겨울밤 대한민국 국민 역시 맨몸으로 계엄군을 저지했다"고 거듭 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "마산에서 시작한 3·15 의거는 전국 곳곳의 4·19 혁명을 촉발했고 마침내 강력했던 독재 정권을 무너뜨렸다"며 "부마항쟁, 5·18 민주화 운동, 6월 민주 항쟁, 촛불 혁명과 빛의 혁명까지 이어진 3·15 정신은 위기 때마다 나라를 일으켜 세울 우리의 이정표가 됐다. 이 자리를 빌려, 커다란 고난과 위협 속에서도 물러서지 않았던 3·15 의거 유공자분들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 했다.

이 대통령은 "독재 정권에 맞서 항거한 시민과 학생들이 피땀으로 '나라의 주인이 국민'임을 일깨웠다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "대한민국의 대통령으로서, 국가 권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15 의거 희생자 유가족분들께 진심 어린 사과와 위로의 말씀을 전한다"며 "여러분의 숭고한 희생을 잊지 않겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "3·15 의거, 4·19 혁명에 참여하신 유공자분들을 한 분이라도 더 찾아 포상하고 기록하며 예우하겠다"며 "국가와 공동체를 위한 희생에 합당한 대우로 보답할수록 대한민국의 민주주의는 더욱 굳건해지고 화합과 상생, 배려의 정신이 더욱 빛나게 될 것"이라고 강조했다.

이어 이 대통령은 "위대한 대한민국 국민과 함께, 민주 유공자들과 열사들이 그토록 간절히 소망했던 '국민이 주인인 나라'를 향해 담대하게 나아가겠다"고 약속했다.

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