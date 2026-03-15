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[전문] 李대통령 "독재 무너뜨린 3·15 의거…12·3 내란 물리쳐"

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"66년 전 오늘, 마산에서 시작된 '국민 주권의 역사'"
"''국민 이기는 권력은 없다'는 확고한 역사적 믿음"
" 2024년 겨울밤 대한국민, 맨몸으로 계엄군 저지"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3·15 의거 66주년을 맞은 15일 "저절로 오는 민주주의는 없다"며 3·15 의거와 4·19 혁명 유공자들에 대한 포상과 예우를 더 강화하겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 경상남도 창원에서 열린 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석해 "66년 전 오늘, 이곳 마산에서 시작된 '국민 주권의 역사'를 기억한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "마산에서 시작한 3·15의거는 전국 곳곳의 4·19혁명을 촉발했고 마침내 강력했던 독재정권을 무너뜨렸다"며 "부마항쟁, 5·18민주화운동, 6월 민주항쟁, 촛불혁명과 빛의 혁명까지 이어진 3·15정신은 위기 때마다 나라를 일으켜 세울 우리의 이정표가 됐다"고 설명했다.

이 대통령은 "세월이 흘러도 가슴과 뇌리에 새겨진 쓰라린 상처와 기억, '그래도 국민을 이기는 권력은 없다'는 확고한 역사적 믿음이 모였다"며 "2024년 12월 3일 밤, 내란의 어둠을 물리칠 수 있었다"고 강조했다.

이 대통령은 "마산의 시민과 학생들이 맨몸으로 용감하게 총칼에 맞섰던 것처럼, 2024년 겨울밤 대한국민 역시 맨몸으로 계엄군을 저지했다"고 거듭 강조했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 오전 경상남도 창원에서 열린 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.15 pcjay@newspim.com

다음은 이 대통령의 66주년 3·15 의거 기념사 전문이다.

존경하는 국민 여러분, 창원 시민과 경남 도민 여러분,
그리고, 3·15의거 유공자와 유가족 여러분,
66년 전 오늘 이곳 마산에서 '국민주권의 역사'가 시작됐습니다.

독재정권에 맞서 항거한 시민과 학생들이 피와 목숨을 바쳐
마침내 '나라의 주인이 국민'임을 일깨어 주었습니다.
분연히 떨쳐 일어난 정의의 함성은 진정한
민주공화국을 향한 꺼지지 않는 불꽃이 되었습니다.

영구집권이라는 헛된 욕망에 사로잡힌 독재정권은
온갖 부정·불의 를 일삼으며민주주의와
법치주의를 송두리째 망가뜨렸습니다.

불의에 저항한 시민과 학생들을 무자비하게 짓밟고,
국민을 향해 실탄 사격까지 서슴지 않았습니다.

경제학자가 되고 싶었던 꿈 많은 중학생 아들.
멋진 캠퍼스 생활을 떠올리며 학업에 열중했을 모범생 친구.
사랑하는 어머니와 단란한 일상을 보내던 열아홉 살의 공장 노동자.
그리고 매일매일 치열하게 가족의 생계를 책임졌던 외동딸의 아버지까지.
그날의 희생자들은 우리 곁에서 살아가던 평범하고 소박한 이웃들이었습니다.

집에서 일터에서 학교에서 거리에서, 어제 같은 오늘을 보냈어야 할
소중한 사람들은 끝내 '1960년 3월 16일'을 맞이하지 못했습니다.
살아남은 이들 또한 부상과 고문으로 감내하기 어려운 고통을 겪어야 했습니다.

그러나 잔혹한 억압과 탄압 속에서도
주권자의 손으로 나라의 앞날을 지켜내겠다는
굳은 신념은 결코 꺾이지 않았습니다.

빗발치는 총탄보다 불의한 내 나라의 현실을 더 두려워했고,
복부를 관통하는 쇠붙이만큼이나 짓밟힌 자유와 정의에 더 아파했던,
시민과 학생들의 그 뜨겁고 담대한 용기가 있었기 때문입니다.

이곳 마산에서 시작한 3·15의거는 전국 곳곳의 4·19혁명을 촉발했고
마침내 강력해 보였던 독재정권을 무너뜨렸습니다.

부마항쟁, 5·18민주화운동, 6월 민주항쟁, 촛불혁명과
빛의 혁명까지 연면히 이어진 3·15정신은
위기 때마다 나라를 일으켜 세울 우리의 사표가 되었습니다.

이 자리를 빌려, 고난과 위협 속에서도 물러서지 않았던
3·15의거 유공자분들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전합니다.

그리고 대한민국을 대표하는 대통령으로서, 국가권력에 의해
큰 아픔을 겪으신 3·15 의거 희생자 유가족분들께
진심 어린 사과와 위로의 말씀을 드립니다.
여러분의 그 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠습니다.

존경하는 국민 여러분, 3·15 의거가 우리 역사에 남긴 교훈은 분명합니다.
'저절로 오는 민주주의더 없고 저절로 지켜지는 민주주의도 없다는 사실입니다.

민주주의와 국민 주권이 흔들리고,
헌정질서가 유린당하는 고비 고비마다
우리 평범한 민초들, 시민들은 불굴의 의지로
다시 일어나 단호하고 또 현명하게
국가의 위기를 극복해 왔습니다.

민주주의를 완성하는 힘은 법과 제도 그 자체가 아니라,
주권자의 간절한 열망 의지와 행동으로부터 나오는 것입니다.
대한민국의 굴곡진 현대사에 깊이 새겨져 있는
수많은 열사들의 발자취가 그 증거입니다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 오전 경상남도 창원에서 열린 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.15 pcjay@newspim.com

비록 세월은 무심하게 흘러도 민초들의 가슴과 뇌리에
새겨진 쓰라린 상처와 기억,
'그래도 국민을 이기는 권력은 없다'는
확고한 역사적 믿음이 모여서 2024년 12월 3일 밤,
위대한 우리 대한국민들은 내란을 단호하게 물리칠 수 있었습니다.

마산의 시민과 학생들이 맨몸으로 용감하게 총칼에 맞섰던 것처럼,
2024년 12월 겨울밤 현재 대한국민들 역시 맨몸으로 계엄군을 저지하였던 것입니다.

견고한 연대와 높은 주권 의식으로
세계사에 유례없는 '민주주의의 회복력'을 세계만방에 당당하게 알렸습니다.

'1960년 3월 15일'이 그랬던 것처럼, '2024년 12월 3일' 역시
일각의 영구집권의 야욕을 국민 주권의 지혜가 물리친 날로,
절망의 겨울을 넘어 희망의 봄을 만들어 낸 날로 기록될 것입니다.

존경하고 사랑하는 국민 여러분,
우리 국민주권정부는 오늘날 우리가 누리는 자유와 민주주의
이 공동 번영의 근간에 우리 국민이 보여주신 불굴의 저력이 있음을 항상 명심하겠습니다.

주권자 한 사람 한 사람의 묵묵한 헌신과 희생이 있었기에
대한민국은 세계가 놀랄 눈부신 발전을 이루어 냈고,
민주주의의 빛나는 모범을 당당하게 다시 세울 수 있었습니다.

이 땅의 민주주의를 위해 몸 바친 민주유공자들의 정신이
우리 사회 전반에 단단하게 뿌리내리고,
다음 세대에 더 귀중한 가치로 이어질 수 있도록 죽을힘을 다하겠습니다.

이를 위해 3·15 의거, 4·19혁명에 참여하신 유공자분들을
한 분이라도 더 찾아 포상하고, 기록하고, 또 예우하겠습니다.

국가와 공동체를 위한 희생에 합당한 대우로 보답하면 할수록,
우리 대한민국의 민주주의는 더욱 굳건해 질 것 이고 
화합과 상생, 배려의 정신이 더욱 빛나게 될 것입니다.

위대한 대한국민들과 함께,
민주유공자들과 열사들이 그토록 간절히 소망했던
'국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'을 향해 담대하게 나아가겠습니다.

그것이 모진 고난 속 앞에서도 새 나라의 꿈을 잃지 않았던
이 땅의 모든 선열의 헌신에 제대로 보답하는 길이라 믿습니다.

최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 

pcjay@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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