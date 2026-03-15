李대통령, 3·15 의거 66주년 기념식 참석…민주주의 시민 정신 기억

유공자 넋 기리고 유족들 위로

2010년 국가기념일 지정 후 첫 대통령 참석

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 대한민국 민주주의를 바로 세우기 위해 불의에 맞섰던 시민 정신을 기억하고 희생자 유족 등을 위로하기 위해 '66주년 3·15 의거 기념식'에 참석한다.

청와대는 이날 보도자료를 통해 이 대통령이 경상남도 창원시 국립 3·15 민주묘지에서 열리는 3·15 의거 기념식에 참석한다고 밝혔다. 이날 기념식에는 3·15 의거 유공자와 유족, 학생, 각계 대표 등 700여 명이 참석해 희생자들을 추모할 예정이다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 중동 상황 관련 비상경제점검회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 기념식에 앞서 국립 3·15 민주묘지 참배단에서 의거 유공자, 유족과 함께 희생 영령께 헌화와 분향을 올린다. 기념식은 3·15 의거를 기억하고 추모하는 공연, 기념사, 3·15 의거 노래 제창 순으로 진행된다. 공연에는 창원 지역 시민과 대학생이 참여하는 시민뮤지컬단, 연합합창단 등이 참여한다.

이 대통령은 기념사에서 3·15 의거 유공자, 유족들에게 진심 어린 존경과 위로의 말씀을 전할 예정이다. 또 3·15 의거 정신이 민주주의가 위기를 맞을 때마다 나라를 바로 세운 이정표로서 역할을 해왔음을 강조할 예정이다. 또한 3·15 의거의 소중한 가치가 다음 세대에까지 전달될 수 있도록 3·15 의거, 4·19 혁명에 참여한 유공자분들을 더욱 예우하겠다는 의지를 밝힐 계획이다.

3·15 의거는 지난 2010년 국가기념일로 지정된 후 2011년부터 기념식이 정부 주관으로 거행됐다. 다만 대통령이 참석한 것은 이번 기념식이 처음이다. 3·15 의거는 1960년 3월 15일 4대 대통령과 5대 부통령 선출 선거에서 부정을 목격한 마산의 시민과 학생들을 중심으로 재선거와 민주주의를 외친 항거다. 이 과정에서 경찰의 발포로 많은 사상자가 발생했고, 대한민국 최초의 유혈 민주화 운동이 됐다.

pcjay@newspim.com