청와대, 북한 향해 "적대·대결 언행 삼가야…상생 위해 노력할 것"

김정은 "한국, 동족 범주에서 영원히 배제"
"현 정권 유화적 태도, 서투른 기만극에 졸작"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 26일 김정은 북한 국무위원장이 우리 정부를 향해 "동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 밝힌 것에 대해 "남북이 서로 적대와 대결의 언행을 삼가고, 상호 존중과 신뢰의 토대를 만들어 나가야 한다"고 입장을 밝혔다.
청와대 관계자는 "우리 정부는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어 가기 위해 계속 노력할 것"이라며 이같이 전했다.
조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 지난 20~21일 진행된 노동당 9차 대회 '사업총화 보고'에서 "국가 핵무력을 더욱 확대 강화하고 핵 보유국 지위를 철저히 행사하는 것은 우리 당의 확고부동한 의지"라고 말했다.
김 위원장은 "조선민주주의인민공화국은 가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라며 "한국과의 연계 조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하고 어떤 경우에도 오도된 과거를 되살리지 않을 것"이라고 말했다.
또 이재명 정부를 겨냥해 김 위원장은 "한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작"이라고 강하게 비난했다.
그러면서 김 위원장은 "한국의 부잡스러운 행동이 우리의 안전 환경을 다쳐놓는 행위로 인정되는 경우 우리는 임의의 행동을 개시할 수 있다"면서 "그 행동의 연장선에서 한국의 완전 붕괴 가능성은 배제될 수 없다"고 경고했다.
pcjay@newspim.com