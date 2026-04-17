의왕시, 전 직원 대상 폭력 예방 교육 실시

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"성평등하고 안전한 조직문화를 정착시키기 위해 마련"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지난 16일 시청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 폭력 예방 교육을 실시했다고 17일 밝혔다.

상반기 폭력 예방 교육 진행 모습. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 교육은 공직사회 내 가정폭력·성매매 등 다양한 폭력 문제에 대한 인식을 높이고, 성평등하고 안전한 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 교육은 고위직과 일반직으로 구분해 총 2차례에 걸쳐 진행됐으며, 각 회차 마다 2시간 동안 심도 있게 운영됐다.

강의에서는 폭력 예방 전문 강사가 가정폭력·성매매 관련 실제 사례를 중심으로 폭력의 개념과 유형, 발생 원인 및 사회적 영향 등을 분석하고, 공직자로서 갖춰야 할 감수성과 대응 역량, 예방을 위한 실천 방안을 구체적으로 제시했다.

특히, 조직 내에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 능동적으로 대처하는 구체적인 방법을 소개해 참석자들의 높은 호응을 이끌었다.

김성제 시장은"서로를 존중하고 배려하는 조직문화가 정착될 때 비로소 신뢰받는 행정이 구현될 수 있다"며,"앞으로도 지속적인 교육과 제도 개선을 통해 폭력 없는 건강한 근무 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 의왕시는 하반기 전 직원을 대상으로 성희롱·성폭력 예방 교육을 추가로 실시해 올해 법정 4대 폭력 예방 교육을 모두 완료할 계획이다. 아울러, 성인 지적 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진해 품격 있고 신뢰받는 공직문화를 확산시켜 나간다는 방침이다.

1141world@newspim.com