김산 무안군수 예비후보 "전 군민 10만원 에너지 지원금 지급" 공약

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유류·난방비 부담 완화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 에너지 가격 상승에 따른 가계 부담 완화를 위해 전 군민 대상 1인당 10만원 지급을 공약했다.

김 예비후보는 17일 보도자료를 통해 "유류비와 난방비 등 에너지 비용 급등이 농어민과 자영업자, 일반 가계 전반에 부담으로 작용하고 있다"며 "당선 즉시 전 군민에게 1인당 10만원의 '에너지 생활안정 지원금'을 지급하겠다"고 밝혔다.

김산 전남 무안군수 예비후보. [사진=조은정 기자]

이번 공약은 중동 지역 정세 불안 등으로 촉발된 에너지 가격 상승 장기화에 대응해 위축된 지역경제를 보완하고 군민의 실질 소득 감소를 완화하기 위한 민생 대책이다.

지급 대상은 무안군에 주소를 둔 전 군민이며 지급 방식은 지역화폐 등 활용이 검토된다.

재원은 불요불급한 예산 절감과 예비비, 순세계잉여금 등을 반영한 추가경정예산 편성을 통해 마련한다는 구상이다.

김 예비후보는 "에너지 비용 상승은 개인을 넘어 지역 생산비와 물가 상승으로 이어지는 핵심 민생 문제"라며 "지원금이 지역 내 소비를 촉진해 소상공인에도 도움이 되는 선순환을 만들 것"이라고 강조했다.

이어 "현장 중심의 체감형 정책을 지속 발굴해 군민 삶을 최우선으로 챙기겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com