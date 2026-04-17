김산 무안군수 예비후보 "전 군민 10만원 에너지 지원금 지급" 공약

AI 핵심 요약beta
- 김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 17일 전 군민 1인당 10만원 에너지 지원금 지급 공약을 밝혔다.
- 에너지 가격 상승으로 가계 부담이 커진 데 대응해 당선 즉시 지원금을 지급한다.
- 재원은 예산 절감과 예비비로 마련하며 지역화폐로 지급 검토한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 에너지 가격 상승에 따른 가계 부담 완화를 위해 전 군민 대상 1인당 10만원 지급을 공약했다.
김 예비후보는 17일 보도자료를 통해 "유류비와 난방비 등 에너지 비용 급등이 농어민과 자영업자, 일반 가계 전반에 부담으로 작용하고 있다"며 "당선 즉시 전 군민에게 1인당 10만원의 '에너지 생활안정 지원금'을 지급하겠다"고 밝혔다.
이번 공약은 중동 지역 정세 불안 등으로 촉발된 에너지 가격 상승 장기화에 대응해 위축된 지역경제를 보완하고 군민의 실질 소득 감소를 완화하기 위한 민생 대책이다.
지급 대상은 무안군에 주소를 둔 전 군민이며 지급 방식은 지역화폐 등 활용이 검토된다.
재원은 불요불급한 예산 절감과 예비비, 순세계잉여금 등을 반영한 추가경정예산 편성을 통해 마련한다는 구상이다.
김 예비후보는 "에너지 비용 상승은 개인을 넘어 지역 생산비와 물가 상승으로 이어지는 핵심 민생 문제"라며 "지원금이 지역 내 소비를 촉진해 소상공인에도 도움이 되는 선순환을 만들 것"이라고 강조했다.
이어 "현장 중심의 체감형 정책을 지속 발굴해 군민 삶을 최우선으로 챙기겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com