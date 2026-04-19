전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.19 (일)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[주간금융이슈] 이찬진, 금융지주 의장 간담회...지배구조 개선 '압박'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이찬진 금융감독원장이 22일 금융지주 이사회 의장 간담회를 개최한다.
  • 금융권 지배구조 개선을 압박하며 연임 기준 강화와 사외이사 독립성을 강조한다.
  • 금융권은 당국 개입 반대하며 이사회 자율성을 요구한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 8대 금융지주 이사회 의장 만나 현안 논의
회장 연임 특별결의 도입 및 사외이사 임기 조정 관심
이사회 독립성 강화 통한 경영진 감시 확대에 중점
금융권을 노골적인 당국 개입 우려..."자율성 보장해야"

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 이찬진 금융감독원장이 이번주 금융지주 이사회 의장 간담회를 진행한다. 금융권 지배구조 개선을 앞두고 이사회를 압박하는 자리가 될 것으로 보인다. 업권에서는 노골적인 당국 개입보다는 이사회 자율성을 보장해야 한다며 맞서고 있어 논란 확산이 불가피하다는 지적이다.

19일 금융권에 따르면 이 원장은 오는 22일 금융지주 이사회 의장 간담회를 개최한다. KB·신한·하나·우리·NH농협·iM·BNK·JB 등 8대 금융지주 이사회 의장이 모두 참석하는 것으로 알려졌다. 이 원장이 이사회 의장과 공식적인 만남을 가지는 건 지난해 8월 취임 후 처음이다.

이찬진 금융감독원장 [사진=뉴스핌 DB]

당초 금감원은 지난해말 이사회 의장 간담회를 추진했지만 지배구조 개선을 둘러싼 금융당국과 금융권의 이견이 커지면서 연기된바 있다. 이 원장이 사외이사 외부 기관 추천제도의 필요성을 언급한 발언이 양측의 갈등을 키웠다는 시각도 있다.

금융당국은 금융권 지배구조 개선을 압박중이다. 금융지주 회장의 연임(3연임) 기준을 높이는 방안과 이사회 독립성을 강화하는 조치 등이 핵심이다.

이중 연임과 관련된 주주총회 특별결의 도입은 가능성이 매우 높다는 관측이다. 특별결의가 도입된다면 현재 출석 주주의 과반 이상의 찬성으로 결정 가능한 금융지주 회장 연임은 출석 주주의 2/3 이상이 찬성해야지만 가능해진다.

국회에서도 김현정 더불어민주당 의원의 금융지주 대표이사 연임 시 특별결의를 의무화하는 내용의 법안을 발의한 상태다. 반면 3연임은 법적으로 제한해야 한다는 주장은 기업의 자율적인 경영적 선택을 침해한다는 점에서 신중한 논의가 이어지고 있다.

사외이사 임기 조정도 여전히 논란중이다. 금융당국은 현 금융지주 이사회가 경영진 영향권을 벗어나지 못하고 있다며 단임제 등을 통해 독립성을 강화해야 한다고 보고 있다.

금융권 역시 이사회의 독립성 강화는 필요하다는 입장이나 이 역시 당국의 지나친 개입보다는 자율성에 맡겨 줄 것을 요구하고 있다.

실제로 주요 금융지주는 올해부터 단계적인 이사회 재편을 진행중이다.

신한금융의 경우 매년 20%의 사외이사 교체를 선언하고 SC제일은행에서 10년간 은행장을 맡은 박종복 이사를 발탁해 눈길을 끌었다. BNK금융지주는 임기가 만료된 7명 중 5명을 교체(신규 선임)하는 파격적인 결정으로 화제를 낳기도 했다.

금융당국은 이르면 이달중 지배구조 개선안을 확정하고 10월부터 시행하는 것을 목표로 하고 있다. 이미 주요 금융지주가 연초 주총을 마무리했다는 점에서 본격적인 변화는 내년 이후부터 가능할 전망이다.

다만 이 원장이 직접 이사회 의장을 상대로 조속한 지배구조 개선을 다시 한번 강조할 경우, 금융지주 입장에서는 상당한 압박감을 느낄 수 밖에 없다는 지적이다. 상황에 따라 관치 금융 논란으로도 이어질 수 있어 이번 간담회에 비상한 관심이 집중되고 있다.

금융지주 관계자는 "이사회 일정이기 때문에 지주 차원에서 이번 금감원장 간담회에 특별히 관여하고 있지 않다"면서도 "이사회 독립성 강화도 중요하지만 그만큼 자율성을 보장하려는 조치도 필요하다"고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동