광명시 '제3회 위더 발달장애 청소년 트레킹 대회' 성료

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"도덕산 출렁다리와 도덕정, 도덕산 캠핑장을 거쳐 돌아오는 코스를 함께 완주"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 관내 발달장애 청소년의 성취감을 높이고 특별한 동행에 나섰다.

시는 지난 16일부터 17일까지 광명시민체육관과 도덕산 일대에서 '2026년 제3회 위더(WE THE) 발달장애 청소년 트레킹 대회'를 성공적으로 마쳤다.

지난 16~17일 광명시민체육관과 도덕산 일대에서 열린 '2026년 제3회 위더(WE THE) 발달장애 청소년 트레킹 대회' 참여자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

경기도장애인체육회 공모사업으로 진행한 이번 대회는 발달장애 청소년에게 생활 스포츠 참여 기회를 주고 신체적·정서적 성취감을 높이고자 마련했다.

대회에는 지역 초·중·고 발달장애 학생과 비장애 학생, 보호자, 교사뿐만 아니라 광명시 우르르봉사단, 광명시장애인체육회 자원봉사단 '윈윈서포터즈' 등 총 220여 명이 참가해 안전한 동행을 이어갔다.

참가자들은 시민체육관을 출발해 도덕산 출렁다리와 도덕정, 도덕산 캠핑장을 거쳐 돌아오는 코스를 함께 완주하고 유대감을 쌓았다.

박철 광명시장애인체육회 수석부회장은 "이번 대회가 발달장애 청소년들이 야외 활동과 생활 스포츠에 한 걸음 더 가까워지는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.

참석한 한 학교 교사는 "학교에서 접하기 어려운 트레킹 체험을 위해 교통과 인력을 세심히 지원한 덕분에 아이들이 안전하고 즐거운 시간을 보냈다"고 소감을 전했다.

한편, 이번 행사는 트레킹 도중 '추억의 보물찾기' 프로그램을 운영해 참가자 흥미를 더했다. 완주 메달 수여와 경품 증정 등 다채로운 이벤트로 단순한 체육 행사를 넘어 지역 축제 마당으로 마무리됐다.

1141world@newspim.com