티웨이항공, 제주까지 환승 확대…지방공항 허브 전략 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구 이어 제주서 국제선 환승 서비스 개시…노선 연계 확대

무사증 환경 고려한 보안 체계 구축…트리니티항공 전환도 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 티웨이항공은 대구국제공항에 이어 제주국제공항에서도 국제선 간 환승 서비스를 도입하며 지방 공항 기반 환승 네트워크 확대에 나섰다고 17일 밝혔다.

티웨이항공은 지난해 4월 대구국제공항에서 국적사 최초로 국제선 환승 업무를 시작한 이후 1년 만에 누적 환승객 약 4000명을 기록했다.

[사진=티웨이항공]

지난 3월 월 환승객 1000명을 돌파하는 등 성장세를 보였다. 대구를 거점으로 타이베이, 오사카, 도쿄 나리타 등 주요 노선을 연결하며 환승 수요를 끌어올린 것이 특징이다.

티웨이항공은 지난 1일부터 제주국제공항에서도 환승 서비스를 개시해 싱가포르-제주-후쿠오카 노선 등을 운영 중이다.

현재 제주에서 국제선 간 환승 서비스를 제공하는 유일한 항공사다. 특히 제주 무사증 입국 제도에 따른 보안 강화를 위해 사전여객정보(APIS)와 승객명부를 분석해 관계기관에 실시간 공유하는 시스템도 구축했다.

티웨이항공은 향후 전용 매뉴얼과 대응 체계를 고도화할 계획이다. 한편 회사는 최근 주주총회에서 트리니티항공으로 상호 변경을 결정했으며, 관계기관 승인 이후 운항을 시작할 예정이다.

syu@newspim.com