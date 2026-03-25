티웨이항공 승무원들, 기내서 쓰러진 승객 살렸다

닥터페이징·산소 공급…응급조치로 의식 회복

정기 교육 효과 입증…기내 의료 대응 체계 작동

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 티웨이항공 승무원이 기내 응급상황에서 승객 생명을 지켰다. 신속한 대응으로 의식을 회복시키며 위기를 넘겼다.

25일 티웨이항공에 따르면 지난 2일 인천발 나트랑행 TW033편에서 승객이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.

티웨이항공 승무원은 즉시 기장에 보고하고 의료인을 찾는 닥터페이징을 실시했다. 환자를 기내 후방으로 옮긴 뒤 산소 공급 장치를 연결하고 상태를 확인했다.

티웨이항공 승무원이 119 구조본부 소속 충청·강원 119특수구조대에서 응급처지 및 구조절차 훈련 교육을 실시하고 있다. [사진=티웨이항공]

기내에 있던 간호사 승객과 함께 상태를 점검했다. 기장과 지상 의료팀과 소통을 이어가며 응급 처치를 진행했다. 비상 의료 키트를 열어 생리식염수 투여도 실시했다.

이 같은 조치로 승객 혈압이 점차 안정됐고 이후 의식을 회복했다.

현장에 있던 간호사 승객은 "승무원들의 신속하고 체계적인 대응 덕분에 위급할 수 있었던 상황이 무사히 마무리됐다"며 "승객의 생명을 위해 최선을 다한 승무원들의 헌신적인 모습에 깊은 인상을 받았다"고 말했다.

티웨이항공은 객실 승무원을 대상으로 응급 대응 교육을 실시하고 있다. 심폐소생술과 자동심장충격기 사용, 상황별 응급처치 교육이 포함된다.

소방청과 협력해 화재 진압과 비상 탈출 훈련도 병행한다. 반복 훈련으로 위기 대응 역량을 높이고 있다.

티웨이항공 관계자는 "탑승객의 안전을 최우선 가치로 여기고 매년 진행해온 체계적인 교육과 훈련이 빛을 발했다"며 "앞으로도 안전운항을 최우선으로 해 승객분들이 안심하고 항공편을 이용할 수 있도록 안전 및 서비스 품질 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com