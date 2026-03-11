티웨이항공 유상증자, 최대주주 소노인터 100% 참여

장거리 노선 확대·신형 항공기 도입 투자
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 티웨이항공 최대주주인 소노인터내셔널이 유상증자 물량 전량 청약에 나선다.
티웨이항공은 11일부터 이틀간 진행하는 구주주 대상 유상증자 청약에서 소노인터내셔널이 배정된 보통주 2685만주 전량에 대해 100% 청약한다고 밝혔다.
이번 청약은 티웨이항공 중장기 성장 전략에 대한 신뢰를 바탕으로 결정했다. 최대주주가 배정 물량 전부를 소화하며 책임 경영 의지를 시장에 전달했다는 설명이다.
티웨이항공은 유상증자 자금을 미래 성장 동력 투자에 집중한다. 하반기부터 A330-900NEO 신형 항공기 도입을 확대한다. 기단 경쟁력 강화가 목적이다.
유럽과 북미, 호주 등 장거리 노선 확대도 추진한다. 안전 운항 시스템 고도화와 서비스 품질 개선 투자도 진행한다. 글로벌 수준 여객 인프라 구축이 목표다.
재무 구조 개선 효과도 기대한다. 유동성 확보로 부채비율을 낮춘다는 계획이다. 재무 안정성 강화로 시장 불확실성 완화와 투자자 신뢰 회복도 노린다.
티웨이항공 관계자는 "최대주주 소노인터내셔널의 청약 참여는 책임경영 실천은 물론, 회사의 성장 잠재력과 미래 가치에 대한 신뢰를 보여주는 사례"라며 "자본 확충으로 티웨이항공의 재무적 안정성을 강화하고, 글로벌 항공사로 도약하기 위한 발판을 마련하겠다"고 말했다.
