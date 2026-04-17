영화 '살목지' 100만 예고…2주 연속 주말 박스오피스 1위 확실시

전날 5만 8000여명 동원하며 정상 수성…누적 관객 98만명 돌파

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김혜윤 주연의 공포 스릴러 영화 '살목지'가 누적 관객 수 100만명 돌파를 눈앞에 두며 2주 연속 주말 극장가 점령에 나선다.

17일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '살목지'는 전날 하루 동안 5만 8664명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위 자리를 굳건히 지켰다. 현재 누적 관객 수는 98만 200여 명으로 이르면 오늘 중으로 100만 관객 돌파가 확실시된다.

영화 '살목지' 포스터 [사진=쇼박스]

올해 개봉한 한국 영화 중 100만 관객을 넘어선 작품은 '왕과 사는 남자'(1648만 명), '만약에 우리'(247만 명), '휴민트'(198만 명), '신의 악단'(142만 명) 등 단 4편뿐이다. '살목지'가 100만 고지에 오를 경우 올해 5번째로 밀리언셀러 대열에 합류하게 된다.

주말을 앞둔 현재 흥행 열기는 더욱 뜨거워지고 있다. 오늘 오전 실시간 예매율 1위 자리를 압도적으로 유지 중인 '살목지'는 예매 관객 수 7만명 이상을 기록하며 신작들의 공세를 따돌리고 최상단 자리를 지키고 있다. 2주 연속 주말 박스오피스 정상을 정조준하고 있다는 분석이다.

'살목지'는 올해 초 '귀신 부르는 앱:영'으로 데뷔한 신예 이상민 감독의 두 번째 장편 연출작이다. 괴담이 무성한 저수지 살목지를 찾은 촬영팀에게 벌어지는 기이한 사건들을 담았다. 주인공 수인 역을 맡은 김혜윤을 필두로 이종원, 김준한, 장다아 등 신선한 배우진의 앙상블이 공포 영화 팬들의 입소문을 타며 흥행 견인차 역할을 하고 있다.

지난 16일 박스오피스 2위는 1만 9252명을 동원한 '왕과 사는 남자'(누적 1648만 명)가 차지했으며 '프로젝트 헤일메리'(1만 9243명), '내 이름은'(1만 3799명) 등이 그 뒤를 이었다.

taeyi427@newspim.com