픽사 '호퍼스', 글로벌 수익 1억 달러 돌파… 북미·국내 박스오피스 1위

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 귀여운 비주얼과 따뜻한 메시지로 전 세대 관객들을 사로잡은 영화 '호퍼스'가 개봉 2주 차북미 주말 박스오피스 1위를 차지하며 글로벌 흥행 수익 1억 달러를 돌파했다.
17일 배급사에 따르면 '호퍼스'는 뜨거운 입소문에 힘입어 2주 연속 북미 주말 박스오피스 정상을 지켰다. 현재 글로벌 누적 흥행 수익은 1억 6470만 900달러(한화 약 2459억 4785만원)를 넘어섰다.
이는 2026년 개봉한 애니메이션 영화 중 최고 흥행 기록이자 월드와이드 흥행 TOP 5에 해당하는 수치로 그 의의를 더한다. 특히 국내에서도 개봉 후 2주 연속 주말 전체 외화 박스오피스 1위를 기록하며 북미와 국내를 아우르는 압도적인 흥행세를 이어가고 있어 눈길을 끈다.
'호퍼스'는 매력 넘치는 동물 캐릭터들의 유쾌한 활약과 심금을 울리는 메시지로 실관람객들의 아낌없는 찬사를 받으며 N차 관람 열풍을 불러일으키고 있다.
인간의 의식을 동물 로봇에 담는 '호핑' 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀 '메이블'이 놀라움 가득한 동물 세계에 잠입해 예상치 못한 모험을 펼치는 픽사의 상상력이 가득한 애니멀 어드벤처 '호퍼스'는 극장에서 절찬 상영 중이다.
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