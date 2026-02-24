영화 '왕과 사는 남자' 600만 관객 돌파,올해 최고 흥행작 등극

개봉 20일 만에 600만 넘어… '광해'와 동일 흥행 속도

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우들의 열연으로 호평을 받으며 올해 최고 흥행작에 오른 영화 '왕과 사는 남자'가 600만 관객을 동원했다.

영화는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담았다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '왕과 사는 남자' 600만 돌파 [사진=쇼박스]2026.02.24 taeyi427@newspim.com

개봉 20일째인 지난 23일 누적 관객 수 600만 명을 돌파했다. 이는 기존 흥행 사극인 '왕의 남자'(29일)와 '사도'(26일)의 600만 돌파 시점을 앞선 기록이자, 천만 영화인 '광해, 왕이 된 남자'와 동일한 흥행 속도다.

11일 연속 전체 박스오피스 1위를 지키고 있는 '왕과 사는 남자'는 2026년 주요 흥행작으로 자리매김하며 사극 열풍을 이어가고 있다.

'왕과 사는 남자' 실관람객들이 쏟아내는 긍정적인 감상평도 화제를 모으고 있다. 남녀노소 폭넓은 관객층을 사로잡은 이 영화는 꾸준한 입소문과 N차 관람 속에 장기 흥행을 이어갈 전망이다.

600만 관객을 돌파하며 흥행을 이어가고 있는 '왕과 사는 남자'는 현재 극장에서 상영 중이다.

