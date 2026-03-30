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'프로젝트 헤일메리' 올해 외화 최고 흥행 기록...박스오피스 1위 석권

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개봉 11일 만에 100만 돌파·2주 연속 주말 1위
원작 소설까지 베스트셀러 '역주행'

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '프로젝트 헤일메리'가 올해 개봉한 외화 중 최고 성적을 거두며 외화 박스오피스 1위와 2주 연속 주말 전체 외화 박스오피스 정상을 기록했다.

30일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '프로젝트 헤일메리'는 개봉 2주차 주말인 지난 27일부터 29일까지 관객 39만 1850명을 동원하며 누적 관객수 115만 662명을 돌파했다.

[사진=소니 픽쳐스]

특히 지난 28일 개봉 11일 만에 100만 관객을 돌파했는데 이는 2025년 화제작 'F1 더 무비'보다 빠른 속도다. 독보적인 흥행 기세를 몰아 향후 기록할 최종 성적에도 귀추가 주목된다.

흥행의 원동력으로는 관객들의 '과몰입' 열풍이 꼽힌다. 온라인상에서 영화 속 비하인드를 직접 분석하거나 인기 캐릭터 '로키'의 독특한 말투를 따라 하는 호평 리뷰가 쏟아지며 입소문을 타고 있다.

이러한 열기는 극장을 넘어 서점가로도 확산 중이다. 영화의 인기에 힘입어 원작 소설이 베스트셀러 1위에 오르는 등 문화계 전반에 신드롬을 일으키며 강력한 시너지를 내고 있다. 4월 극장가의 신흥 강자로 떠오른 '프로젝트 헤일메리'의 흥행 레이스는 당분간 지속될 전망이다.

영화 '프로젝트 헤일메리'는 기억을 잃은 채 우주 한복판에서 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 인류를 구하기 위한 마지막 미션을 수행하는 여정을 그린 작품으로 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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