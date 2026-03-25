박스오피스 1위 '프로젝트 헤일메리', 서점가 '텍스트힙' 열풍 이끈다

교보문고·예스24·알라딘 3사 1위 석권

관객과 독자 발걸음 이어지며 특별한 상생

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 개봉 첫 주 국내외 박스오피스를 휩쓸며 절찬리 상영 중인 영화 '프로젝트 헤일메리'가 극장을 넘어 국내 문화계 전반에 특별한 신드롬을 일으키고 있다.

[사진=소니 픽쳐스]

25일 배급사에 따르면 올해 국내 개봉 외화 중 최고 오프닝 달성 및 북미 박스오피스 1위를 기록하며 전 세계 극장가에 훈풍을 불어넣고 있는 '프로젝트 헤일메리'가 서점가에서도 막강한 영향력을 발휘하고 있다.

영화 개봉 후 뜨거운 반응이 쏟아지자 동명의 원작 도서가 주요 서점 3사 베스트셀러 1위로 역주행한 것이다. 스크린에서 체험한 경이로운 이야기와 감동을 책으로 다시 깊이 음미하려는 관객들과 상상만 했던 활자 속 우주를 영상으로 직접 확인하고자 극장을 찾는 독자들의 발걸음이 교차하며 특별한 상생 시너지를 내고 있다.

현재 원작 도서는 교보문고 온라인 일간 베스트 1위를 꾸준히 지키고 있으며 예스24 국내 도서 종합 베스트 1위, 알라딘 종합 주간 베스트 1위 등을 기록 중이다.

최근 극장가 흥행이 도서, 지역 문화, 축제 등과 연결되며 국내 문화계 전반에 활력을 더하는 가운데 '프로젝트 헤일메리' 역시 최근의 '텍스트힙(Text Hip)' 열풍에 발맞춰 영화계와 출판계 모두에 힘을 싣는 작품으로 떠올랐다. 문화계 전반으로 뻗어나간 흥행 열기가 앞으로 어떤 새로운 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

한편 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이한 인류를 구하기 위해 마지막 미션을 수행하는 여정을 그린 영화 '프로젝트 헤일메리'는 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com