[MLB] 이정후, 2루타 꽝! 타격 살아나는데...SF는 4연패 수렁

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후가 2루타를 때려내며 뚜렷한 타격 회복세를 보였지만 팀은 4연패 늪에 빠졌다. 볼티모어와 신시내티를 상대로 최근 4경기에서 세 차례 멀티히트를 기록한 타격감을 이날도 이어갔다.

이정후는 16일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.207에서 0.213으로 소폭 올랐다.

샌프란시스코는 윌리 아다메스-루이스 아라에스-케이시 슈미트-라파엘 데버스-맷 채프먼-이정후-대니얼 수색-윌 브레넌-드류 길버트로 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 우완 타일러 말리였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

0-4로 뒤진 2회초 1사 1루에서 이정후는 신시내티 선발 렛 라우더를 상대로 5구 승부 끝에 볼넷을 골라 나갔다. 곧이어 수색의 2루타 때 홈을 밟으며 팀의 첫 득점을 만들어냈다. 이후 두 번째 타석에서는 우익수 뜬공에 그쳤고, 2-8로 벌어진 7회초 1사 1루에서는 93마일 싱커를 강하게 밀어 쳐 타구 속도 103.1마일(약 165.9㎞)의 배럴 타구를 만들었지만 중견수 정면으로 향했다.

3-8로 뒤진 9회초 선두타자로 나선 이정후는 바뀐 투수 피어스 존슨을 상대로 우중간을 가르는 2루타를 때려냈다. 이후 외야 뜬공 때 과감한 주루로 3루까지 내달렸지만 후속타 불발로 추가 득점은 이뤄지지 않았다.

샌프란시스코 선발 말리가 1회부터 백투백 홈런을 허용하는 등 4실점하며 무너졌고, 2회에도 3점을 더 내주며 초반부터 0-7 열세에 몰린 끝에 3-8로 완패했다.

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