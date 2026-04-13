[MLB] 반등하던 이정후, 4타수 무안타 다시 침묵…SF는 2연패

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 13일 MLB 볼티모어 오리올스전에서 중견수로 선발 출전했으나 4타수 무안타로 침묵했다.
- 최근 2경기 연속 멀티히트로 타율을 0.200까지 올렸지만 이날 경기로 다시 0.185로 떨어졌다.
- 샌프란시스코는 2득점에 그친 반면 볼티모어는 6-2 승리를 거두며 자이언츠는 6승 9패가 됐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 반등 기미를 보이던 이정후의 방망이가 다시 식었다. 시즌 첫 중견수로 나선 경기에서 4타수 무안타로 고개를 숙였다.
이정후는 13일(한국시간) 미국 메릴랜드주 볼티모어 오리올 파크 앳 캠든 야즈에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 볼티모어 오리올스전에서 샌프란시스코 자이언츠의 5번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 무안타에 그쳤다. 최근 2경기 연속 멀티히트로 타율을 0.200까지 끌어올렸지만, 이날 침묵으로 다시 0.185까지 떨어졌다.
2회 첫 타석에서 선발 케이드 포비치의 91마일 포심을 공략했지만 타구 속도 82.6마일의 약한 좌익수 플라이로 물러났다. 5회 두 번째 타석에서는 85.6마일 슬라이더를 맞혔으나 타구 속도 61.2마일에 그친 투수 앞 땅볼이었다. 7회 무사 1루에서는 7구 승부 끝에 90.6마일 싱커를 건드렸지만 유격수 병살타로 연결되며 흐름을 끊었다. 9회 마지막 타석에서도 테일러 웰스의 92.4마일 포심을 잡아당겼지만 1루수 앞 땅볼, 호수비에 걸리며 끝내 안타를 신고하지 못했다.
수비 포지션 변화 속에서도 결과는 달라지지 않았다. 이번 시즌 줄곧 우익수로 나섰던 이정후는 이날 부상 여파가 있는 해리슨 베이더를 대신해 중견수로 나섰고, 제라르 엔카르나시온이 우익수를 맡았다.
팀도 함께 고개를 숙였다. 샌프란시스코는 케이시 슈미트가 3안타 1타점 2득점으로 분전했지만 전체적으로 응집력이 떨어지며 2득점에 그쳤다. 반면 볼티모어는 선발 포비치가 6.2이닝 1실점 호투로 시즌 첫 승을 따냈다. 공격에서는 1회 사무엘 바살로의 2점 홈런, 5회 피트 알론소의 2타점 2루타 등으로 점수를 쌓아 6-2 승리를 거뒀다. 3연승 뒤 다시 2연패에 빠진 샌프란시스코의 시즌 성적은 6승 9패가 됐다.
샌프란시스코는 하루 휴식을 취한 뒤 15일부터 신시내티 레즈와 원정 3연전에 나서고, 이어 워싱턴 내셔널스와의 3연전을 치른다.
psoq1337@newspim.com