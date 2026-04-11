[MLB] 이정후, 시즌 첫 홈런에 2루타까지... SF는 3연승 질주

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4타수 2안타 2타점···샌프란시스코는 볼티모어에 6-3 승리

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시즌 초반 깊은 타격 부진에 시달리던 이정후(샌프란시스코)가 마침내 기다리던 첫 홈런을 터뜨리며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

이정후는 11일(한국시간) 미국 메릴랜드주 볼티모어의 오리올 파크 앳 캠던 야즈에서 열린 메이저리그 베이스볼 볼티모어와의 원정 경기에 6번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 홈런과 2루타를 포함해 4타수 2안타 2타점을 기록했다.

[볼티모어 로이터=뉴스핌] 이정후가 11일 볼티모어와의 경기에서 시즌 첫 홈런을 기록했다. 2026.04.11 wcn05002@newspim.com

이번 경기에서 이정후는 시즌 1호 홈런과 함께 두 번째 멀티히트를 동시에 작성했다. 시즌 초반 극심한 타격 부진으로 선발 라인업에서 제외되는 등 어려움을 겪었지만, 이날 활약으로 반등의 계기를 마련했다. 경기 후 그의 시즌 타율은 0.174(46타수 8안타)로 소폭 상승했다.

첫 타석부터 감각은 나쁘지 않았다. 2회초 2사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 셰인 바즈의 초구 156㎞ 직구를 밀어 쳐 좌익선상으로 빠지는 2루타를 만들어냈다.

이후 타석에서는 아쉬움도 있었다. 4회초 무사 2루 찬스에서는 2루 땅볼로 물러났고, 5회초 1사 2, 3루에서는 헛스윙 삼진을 당하며 득점 기회를 살리지 못했다. 그러나 네 번째 타석에서 결국 기다리던 한 방이 터졌다.

[볼티모어 로이터=뉴스핌] 이정후가 11일 볼티모어와의 경기에서 시즌 첫 홈런을 기록했다. 2026.04.11 wcn05002@newspim.com

팀이 4-1로 앞서던 7회초 2사 2루 상황, 이정후는 볼티모어 불펜 투수 닉 라케를 상대로 타석에 섰다. 불리한 0볼-2스트라이크 카운트에서 3구째 몸쪽으로 휘어 들어오는 시속 133㎞ 스위퍼를 정확히 잡아당겼고, 타구는 우측 담장을 훌쩍 넘어가는 투런 홈런으로 연결됐다. 시즌 14경기, 46타수 만에 터진 첫 홈런이었다.

멀티히트는 지난 1일 샌디에이고와의 경기에서 5타수 3안타, 3타점을 기록한 뒤 열흘만이다.

샌프란시스코는 7회 터진 이정후의 쐐기 투런포에 힘입어 6-3으로 이겼다. 3연승을 달린 샌프란시스코는 시즌 6승(8패)을 기록했다.

발 투수 랜던 루프는 6이닝 동안 5피안타 2볼넷 4탈삼진 1실점으로 안정적인 투구를 펼치며 시즌 2승째를 챙겼다.

wcn05002@newspim.com