[MLB] 이정후, 신시내티전 2안타...최근 4경기 중 3경기 멀티히트

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 메이저리그(MLB) 샌프란시스코의 이정후가 멀티히트(한 경기 2안타 이상)로 타격감을 끌어올렸다.

이정후는 15일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈와 원정경기에 우익수, 6번타자로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했다.

[볼티모어 로이터=뉴스핌] 이정후가 11일 볼티모어와의 경기에서 시즌 첫 홈런을 기록하고 있다.

시즌 네 번째 멀티히트를 작성한 이정후는 최근 4경기에서 3차례 멀티히트를 때리며 상승세를 이어갔다. 시즌 타율도 0.185에서 0.207(58타수 12안타)까지 끌어올렸다.

이정후는 2회초 1사에서 상대 선발 브래디 싱어의 싱커를 밀어쳐 좌전 안타를 만들며 포문을 열었다. 4회초 2사에서는 같은 구종을 잡아당겨 우익수 키를 넘기는 2루타를 터뜨리며 장타 감각도 과시했다.

이후 6회초에는 타구가 투수에 맞고 굴절되며 1루 땅볼로 물러났고, 9회초에는 우익수 뜬공으로 아웃됐다.

수비에서도 존재감을 드러냈다. 8회말 1-2로 뒤진 상황에서 맷 매클레인의 타구를 우측 파울 라인까지 쫓아가 잡아내며 추가 실점을 막았다.

한편 샌프란시스코는 이정후의 활약에도 1-2로 패하며 3연패에 빠졌다.

football1229@newspim.com