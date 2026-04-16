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李대통령 "원유 2억7300만 배럴·나프타 210만톤 도입 절차 신속 진행해야"

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  • 이재명 대통령이 16일 중동·중앙아시아 4개국에서 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보한 강훈식 비서실장을 칭찬했다.
  • 확보 물량은 작년 기준으로 원유는 3개월 이상, 나프타는 약 1개월치에 해당하며 호르무즈 해협 봉쇄와 무관한 대체 공급선에서 도입된다.
  • 대통령은 중동 전쟁으로 인한 공급망 리스크에 대응하기 위해 비상 대응 체계를 강화하고 필수 원자재 확보에 총력을 기울일 것을 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"중동 전쟁 7주차…비상 대응 체계 고삐 단단히 조여야"
"강훈식, 대체 공급선 확보…큰 성과 낸 것 크게 칭찬"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 중동·중앙아시아 4개국에서 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보해 온 강훈식 대통령비서실장을 칭찬하며 "확보 물량이 빠르게 국내에 도입될 수 있도록 후속 협의와 관련 절차를 신속하게 진행하자"고 지시했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 30차 수석보좌관회의를 열고 "중동 전쟁이 7주 차에 접어들며 제조업 전반으로 공급망 리스크가 빠르게 확대될 수 있는데, 비상 대응 체계의 고삐를 다시 단단히 조이고 원유와 필수 원자재 확보에 총력을 기울여야 한다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 29차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "강 실장이 대체 공급선을 확보하는 데 애를 많이 썼다. 잠도 잘 못 잤을 텐데 큰 성과를 낸 것을 크게 칭찬한다"며 "국내 수급 안정과 경제, 산업 피해를 최소화하는 것에 큰 도움이 될 것 같다"고 격려했다.

이 대통령은 "이번 중동 전쟁은 산업 구조 혁신, 공급망 다변화라는 숙제와 함께 우리 외교 위상과 역할을 새롭게 돌아보는 계기를 제공하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 강 실장은 전략 경제 협력 대통령 특사 자격으로 지난 7일부터 14일까지 중동과 중앙아시아 4개국(카자흐스탄·오만·사우디아라비아·카타르)을 돌며 원유 2억7300만 배럴과 나프타 210만t을 확보했다.

강 실장은 전날 청와대에서 브리핑을 열고 전략 경제 협력 특사 활동 결과를 보고했다. 강 실장은 "원유 2억7300만 배럴은 작년 기준으로, 별도의 비상 조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 세 달 이상 쓸 수 있는 물량"이라며 "나프타 210만t은 작년 기준으로 약 한 달치 수입량에 해당한다"고 설명했다.

강 실장은 "특히 이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정"이라며 "국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것이라고 생각한다"고 강조했다.

강 실장은 "나프타는 지난 10일 국회에서 확정된 추가경정예산(추경)안에 우리 기업의 나프타 도입 단가 상승분을 지원하는 예산이 포함돼 있어 수급 불확실성이 크게 완화될 것이라고 기대한다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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