박효진 "유불리 떠나 당장 만나자"...경기교육 단일화 '긴급 협의' 제안

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16일 입장문 발표..."자신에게 불리하면 판 엎으려는 행태 멈춰야"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 박효진 경기도교육감 예비후보가 민주진보 단일후보 선출 과정에서 불거진 후보 간 갈등과 관련해 "후보들이 직접 나서 책임 있게 혼란을 정리해야 한다"며 긴급 협의를 공식 제안했다.

박효진 경기도교육감 예비후보. [사진= 박효진 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

박 예비후보는 16일 입장문을 통해 최근 단일화 과정에서 빚어지는 상호 비방과 기구 흔들기 행태를 강하게 비판하며 유은혜, 안민석, 성기선 예비후보의 결단을 촉구했다.

박 예비후보는 최근 단일화 과정에서 나타난 파열음에 대해 "자신에게 유리하지 않으면 판을 엎으려 하거나, 경기교육혁신연대를 흔드는 행태는 도민이 가장 혐오하는 정치적 행태일 뿐"이라고 직격했다.

이어 "이러한 모습은 민주진보 교육을 세우겠다는 명분보다 개인의 승리를 앞세우는 것으로 비쳐질 수 있다"며 "더 이상 도민들에게 불안과 실망을 안겨서는 안 된다"고 강조했다.

그는 단일화의 본질을 '승리를 위한 단결'로 규정했다. 박 후보는 "지금이야말로 모든 것을 내려놓고 처음 약속했던 원칙으로 돌아가야 할 때"라며 "감정을 앞세우지 말고 민주진보 교육을 다시 세우겠다는 목표에 충실해야 상처뿐인 단일화를 막을 수 있다"고 역설했다.

특히 "단결만 이루어진다면 반드시 승리할 수 있다는 것이 모두의 믿음이었으나, 최근의 상황은 도민의 염원에 찬물을 끼얹고 있다"며 원팀 정신의 회복을 호소했다.

박 예비후보는 유은혜, 안민석, 성기선 후보를 향해 구체적인 대화의 장을 마련할 것을 요청했다. 그는 "지금 당장 후보들이 만나 혼란을 정리하자"며 "각자의 유불리를 떠나 원팀으로 승리하는 길을 선택해야 한다"고 밝혔다.

끝으로 "저 개인의 승리가 아니라 우리 모두의 승리를 위해 모든 것을 걸겠다"며 "민주진보의 단결로 반드시 경기교육을 바로 세우겠다"고 덧붙였다.

오는 18일 여론조사를 앞두고 예비후보 간 긴장감이 최고조에 달한 상황에서, 박 예비후보의 이번 제안이 교착 상태에 빠진 단일화 협상의 물꼬를 틀 수 있을지 주목된다.

beignn@newspim.com