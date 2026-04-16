数据：今年1Q来韩外国游客达476万人次 创历年同期新高

纽斯频通讯社首尔4月16日电 韩国文化体育观光部16日发布的数据显示，今年第1季度来韩外国游客规模约476万人次，同比增长23%，创历年同期最高水平。

图为7月20日漫步在首尔明洞商圈的外国游客。【图片=纽斯频通讯社】

数据显示，去年同期来韩外国游客为387万人次。今年3月单月入境人数约206万人次，亦创下月度新高。

分析认为，中国春节长假、防弹少年团（BTS）在首尔光化门举行演出、中国延长对韩免签政策（至2026年底）、韩国对中国团体游客实施临时免签措施以及区域旅游需求变化等因素共同推动来韩旅游需求增长。与此同时，以美妆、食品为代表的韩流消费持续升温，带动旅游需求转化。

从客源结构看，中国游客达144.7870万人次，同比增长29%，占整体约三分之一；台湾地区为54.4503万人次，同比增长37.7%；日本为94.0915万人次，同比增长20.2%；中国香港为14.3823万人次，同比增长21.3%。此外，美洲游客为41.1582万人次，欧洲为28.2554万人次，远程市场增长推动客源结构进一步多元化。

调查显示，64.8%的韩流体验者表示，韩流对其来韩旅游及消费产生影响，高于2023年的57.9%。

与此同时，地方旅游指标持续改善。通过地方机场入境的外国游客为85.3905万人次，同比增长49.7%；铁路出行外国游客约169万人次，同比增长46.4%。外国游客地方访问率为34.5%，同比提高3.2个百分点；地方刷卡消费额由3681亿韩元增至4667亿韩元，同比增长26.8%。

不过，当前仍有约三分之二的外国游客集中在首都地区。邮轮市场，釜山和仁川入境人数分别同比增长191.8%和172.2%，而济州下降24.6%。

韩国政府表示，将通过扩大多次签证适用国家至12个、将自动通关适用国家由18个扩大至42个、为国际会议随行人员提供入境便利等措施，持续提升外国游客入境便利性。未来将继续推进地方旅游发展战略，提升旅游服务能力，同时密切关注国际油价、航空成本及国际形势变化带来的影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社