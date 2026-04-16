"중국, 미국에 태양광 패널 제조장비 수출 제한 검토"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국이 태양광 패널 제조에 쓰이는 첨단 장비의 대미 수출을 제한하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

15일(현지시간) 로이터통신은 소식통 5명을 인용해 중국 당국이 태양광 패널 제조장비 업체들과 초기 협의를 진행했다고 보도했다.

중국은 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하며, 태양전지 제조장비 세계 상위 10개 업체를 모두 보유하고 있다. 대미 수출 제한이 현실화할 경우 테슬라 등 미국 기업들의 신규 공장 건설 및 증설 계획에 차질이 빚어질 수 있다.

중국, 미국 국기 앞에서 손을 내밀고 있는 시진핑 중국 국가주석(좌)과 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

소식통 2명은 아직 구체적인 규정이 확정되지 않았으며, 업계의 공식 의견 수렴 단계에도 이르지 않았다고 전했다.

이번 조치는 중국이 지난해 미국의 관세에 대응해 희토류 수출 통제에 나선 데 이어, 중국이 우위를 점하고 있는 또 다른 기술 분야로 수출 규제를 확대하려는 움직임이다.

미중 경쟁이 태양광 패널을 활용한 우주 기반 컴퓨팅 분야로까지 번지는 시점에 나온 조치이기도 하다. 구글, 아마존 등 미국 빅테크 기업들은 인공지능(AI)의 급증하는 전력 수요를 충당하기 위해 지상 태양광·에너지저장장치에 투자하는 한편, 궤도 데이터센터 구축도 추진하고 있다.

이번 규제 검토는 중국 태양광 업계의 침체를 틈타 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중국산 장비와 인재를 흡수하려 한다는 우려가 커진 데 따른 것으로 보인다.

쉬샤오화 안후이화순에너지 회장은 중국 경제매체 차이징과의 인터뷰에서 머스크가 중국의 태양광 침체를 이용해 장비와 인재를 확보하려 한다고 지적하며, 중국 기업들이 기술 우위를 지키기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다고 촉구했다.

로이터는 지난달 테슬라가 중국 업체 쑤저우맥스웰테크놀로지 등으로부터 태양광 패널 제조장비 29억 달러어치 구매를 추진하고 있으며, 해당 업체가 상무부로부터 수출 허가를 받으려 한다고 보도한 바 있다. 이 보도 이후 당국자들이 쑤저우맥스웰을 방문해 미국행 출하 제한 가능성, 특히 고효율 이종접합(HJT) 기술 관련 첨단 장비에 대한 규제 방안을 논의했다고 소식통 3명이 전했다.

중국 정부의 태양광 장비 규제 논의는 다음 달 중순 베이징에서 열릴 예정인 시진핑 국가주석과 트럼프 대통령 간 정상회담 준비와 맞물려 이뤄지고 있기도 하다. 중국이 첨단 태양광 패널 제조장비 수출 규제를 협상 카드 중 하나로 활용할 가능성이 제기된다.

wonjc6@newspim.com