대웅제약, '나보타 마스터 클래스' 개최…글로벌 의료진 교육 강화

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총 13개국 74명 의료진 참석

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 글로벌 의료진 대상 학술 프로그램 '나보타 마스터 클래스(NABOTA Master Class, NMC) Spring in Korea'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 4월 13일부터 15일까지 2박 3일간 태국, 브라질, 칠레 등 13개국 의료진 74명을 대상으로 서울 머큐어 앰배서더 마곡, 코엑스 마곡, 이대서울병원, 대웅제약 향남공장 등에서 진행됐다.

'NMC Spring in Korea' 행사장 전경 [사진=대웅제약]

NMC는 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 확대에 맞춰 의료진 역량 강화와 학술 교류를 위해 운영되는 교육 플랫폼이다. 대웅제약은 이번 행사에서 'SAFETY ON, BEAUTY ON'을 주제로 학술 프로그램과 생산시설 투어를 통해 나보타의 안전성과 품질 경쟁력을 강조했다.

첫날 이론 강의는 'Evidence & Safety'를 주제로 진행됐다. 보툴리눔 톡신 시술 트렌드와 주입 기법, 안전성, 제품별 확산도와 지속성, 복합 시술 사례 등 다양한 강의가 이어졌으며, 글로벌 의료진이 참여하는 임상 사례 공유 세션도 마련됐다.

해부학 세션에서는 이대서울병원 한승호 교수가 카데바 기반 교육과 페이스 페인팅을 통해 안면부 구조와 주입 포인트를 설명했다. 이어 라이브 시연과 1대1 핸즈온 트레이닝이 진행돼 실전 적용 중심의 교육이 이뤄졌다.

특히 나보타 시술법인 '나보리프트'와 '나보글로우' 관련 세션은 의료진들의 관심을 끌었다. 나보리프트는 근육층 중심의 리프팅과 윤곽 개선을, 나보글로우는 진피층 중심의 피부결과 톤 개선을 목표로 하는 시술법이다.

참가자들은 프로그램을 통해 실제 임상 적용이 가능한 시술 노하우를 공유받았다고 평가했다. 인도네시아 리쥬비네이티드 클리닉의 하르디오노 테디 사푸트라 원장은 "라이브 시연과 핸즈온 트레이닝이 유기적으로 구성돼 시술 이해도를 높이는 데 도움이 됐다"고 말했다.

행사 기간 동안 진행된 향남공장 투어에서는 나보타 생산시설과 품질관리 체계도 소개됐다. 참가 의료진들은 무균 공정과 자동화 물류 시스템 등을 확인하며 제조 경쟁력을 직접 점검했다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "이번 NMC는 나보타의 핵심 가치인 안전성을 중심으로 프로그램을 구성한 것이 특징"이라며 "글로벌 학술 플랫폼을 통해 브랜드 경쟁력과 글로벌 리더십을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com