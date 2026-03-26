대웅제약 UDCA, 위암 수술 후 담석 위험 67% 낮춰

대한위암학회 진료지침 개정 근거로 활용 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 간 기능 개선제 '우루사'의 주성분인 UDCA(우르소데옥시콜산)가 위암 수술 후 담석 형성을 장기간 예방하는 효과를 입증했다고 26일 밝혔다.

이 같은 내용의 위암 환자를 대상으로 위 절제술 후 담석 예방 효과를 평가한 PEGASUS-D 연장연구 결과가 외과학 분야 국제학술지 IJS(International Journal of Surgery, 영향력지수 10.3)에 게재됐다. 이번 연구는 서울대학교병원 박도중·이상협 교수, 서울특별시보라매병원 장동기 교수(현 삼성서울병원), 분당서울대병원 박영석 교수, 서울아산병원 유문원 교수 등 국내 연구진이 수행했다.

추적기간에 따른 담석 형성 환자의 비율 [사진=대웅제약]

연구 결과 UDCA를 12개월간 복용한 뒤 중단한 환자군에서도 담석 예방 효과가 최대 80개월까지 유지된 것으로 나타났다. 위절제술 환자를 대상으로 시간 경과에 따른 UDCA의 장기 효과를 분석한 대규모 무작위 임상연구는 이번이 처음이다.

구체적으로 80개월 시점 담석 발생률은 위약군이 26.21%인 반면, UDCA 300mg 투여군은 10.00%, 600mg 투여군은 12.83%로 집계됐다. 이는 위약군 대비 각각 약 67%, 57% 낮은 수준으로 두 용량 모두 통계적으로 유의한 차이를 보였다(P<0.01).

이번 연구는 대웅제약이 2020년 JAMA Surgery에 발표한 PEGASUS-D 3상 임상의 연장 연구로, 기존 참여 환자를 대상으로 한 다기관 4상 연구다. 연구는 2021년 9월부터 2022년 10월까지 진행됐으며 총 431명이 참여했다.

위 절제술을 받은 환자는 미주신경 손상과 식이 변화 등으로 담낭 수축 기능이 저하되면서 담즙 정체가 발생하고, 여기에 체중 감소가 더해져 담석 발생 위험이 높아진다. 실제 위암 수술 환자의 담석 발생률은 최대 32%로 일반인보다 높은 수준이다.

문제는 담석 발생 시 추가적인 외과적 처치가 필요하다는 점이다. 담낭 절제술이나 내시경적 역행성 담췌관조영술(ERCP) 등을 시행해야 하는데, 위암 수술로 소화기 구조가 변형된 환자에게는 시술 난도가 높고 위험 부담도 크다.

현재 대한위암학회 진료지침(2024)은 위절제술 후 담석 예방을 위해 UDCA를 1년간 투여할 것을 권고하고 있으나 장기 효과에 대한 근거는 충분하지 않은 상황이다. 이번 연구는 향후 진료지침 개정 시 근거 수준을 높이는 자료로 활용될 것으로 기대된다.

UDCA는 경구 복용이 가능한 약물로 간세포 보호, 면역 조절, 항염 효과 등을 갖고 있으며 간 질환 및 담석증 치료·예방에 사용된다. 수십 년간 임상에서 사용되며 안전성이 확인된 성분이다.

박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "이번 연구 결과는 국내 연구진이 수행한 장기 추적 기반 임상 데이터가 국제 학술 무대에서 그 가치를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 UDCA 관련 연구를 지속해 환자 삶의 질 향상에 기여하는 의학적 근거를 꾸준히 축적해 나갈 것"이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com