대웅제약, 마이크로니들 글로벌 전용실시권 확보…비만 시장 정조준

주 1회 부착 설계로 편의성 혁신

통증 없는 주사 치료 패러다임 전환

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 대웅테라퓨틱스와 마이크로니들 기술을 활용한 제품에 대한 글로벌 전용실시권 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이를 통해 비만·대사질환 치료제 분야에서 마이크로니들 패치를 중심으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획이다.

글로벌 헬스케어 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 세계 비만 치료제 시장은 2024년 약 300억 달러(약 43조 원)에서 2030년 2000억 달러(약 289조 원) 규모로 성장할 전망이다. 국내 시장 역시 지난해 상반기 기준 전년 동기 대비 51% 증가한 2700억 원 규모를 기록하며 빠르게 확대되고 있다.

대웅테라퓨틱스가 개발한 마이크로니들 패치의 약물층을 시각적으로 표현하기 위해 색소를 첨가하고 확대 촬영한 모습 [사진=대웅제약]

대웅제약은 이러한 시장 성장에 맞춰 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 적용한 마이크로니들 패치 개발을 진행 중이다. 현재 임상 1상을 진행하고 있으며, 체중 감량 이후 체중을 안정적으로 유지하는 유지요법까지 적응증을 확장해 비만 치료 전주기를 포괄하는 파이프라인을 구축한다는 전략이다.

마이크로니들 기술은 피부에 미세한 바늘 형태의 패치를 부착해 약물을 전달하는 방식으로, 기존 주사제 대비 통증과 투여 부담을 줄일 수 있는 차세대 약물 전달 기술로 주목받고 있다. 다만 약물 안정성과 충분한 약물 전달량 확보 등의 기술적 한계로 상업화에 어려움이 있었다.

대웅테라퓨틱스는 열을 가하지 않는 특수 공정을 통해 약물 변성을 최소화하고, 좁은 면적의 패치에 고용량 약물을 안정적으로 담을 수 있는 기술을 확보했다. 특히 무균 제조 공정을 적용해 안전성을 확보하고 주 1회 부착만으로 효과를 기대할 수 있도록 설계했다.

이를 통해 주사 형태로만 가능했던 치료를 피부 부착 방식으로 전환함으로써 환자의 통증과 불편을 줄이고 복약 순응도를 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 계약을 통해 대웅제약은 글로벌 개발 및 상업화를 담당하고, 대웅테라퓨틱스는 플랫폼 기술 고도화에 집중하는 역할 분담 체계를 구축했다. 대웅제약은 글로벌 마케팅과 상업화를 통해 사업화를 추진하고, 대웅테라퓨틱스는 원천기술 경쟁력 강화와 신규 파이프라인 발굴에 주력할 계획이다.

박성수 대웅제약 대표는 "기술력을 보유한 개발 전문 기업의 상업화 리스크를 분담하는 대신 전용실시권을 확보하는 전략적 오픈 이노베이션은 대웅제약만의 차별화된 경쟁력"이라며, "이번 계약을 통해 마이크로니들 패치로 급성장하고 있는 비만 치료제 시장을 적극적으로 공략해 나가겠다"고 강조했다.

