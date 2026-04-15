[내일날씨] 서울 한낮 26도 '초여름'…전국 일교차 15도 안팎

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서울 아침 최저 10도·낮 최고 26도



[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 16일은 서울 낮 기온이 최대 26도까지 올라 초여름 날씨를 보이겠다. 전국적으로 15도 안팎의 큰 일교차가 예상돼 건강 관리에 유의해야겠다.



15일 기상청에 따르면 오는 16일 전국이 대체로 맑다가 제주도는 오전부터, 그 외 지역은 오후부터 차차 흐려지겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 시민들이 14일 오후 서울 중구 청계천에서 휴식을 취하며 여유로운 시간을 보내고 있다. 이날 서울 낮 최고 기온이 28도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보였다. 2026.04.14 kunjoo@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 8도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 11도 ▲광주 10도 ▲대구 8도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 13도다.

최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 16도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 20도다.

에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com