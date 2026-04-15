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[프로축구] '파검의 피니셔' 인천 무고사, 2~3월 K리그 이달의 선수 선정

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  • 한국프로축구연맹이 15일 인천 무고사를 2026시즌 2~3월 이달의 선수로 선정했다.
  • 무고사는 4골 1도움을 기록하며 야고를 제치고 최고 점수로 1위를 차지했다.
  • 개막전부터 안양전까지 모든 경기 공격포인트를 만들며 베스트11 두 차례 선정됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5경기 출전 4골 1도움 기록

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 인천의 간판 공격수 무고사가 2026시즌 첫 '이달의 선수' 영예를 안으며 시즌 초반 최고의 활약을 인정받았다.

한국프로축구연맹은 15일 공식 발표를 통해 무고사가 2026시즌 2~3월 'EA스포츠 이달의 선수'로 선정됐다고 밝혔다. 무고사가 이달의 선수상을 받은 것은 2020년 9월, 2022년 2∼3월과 4월에 이어 이번이 네 번째다.

[서울=뉴스핌] 인천의 간판 공격수 무고사가 2~3월 K리그 이달의 선수 선정에 선정됐다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

'이달의 선수'는 한 달간 펼쳐진 K리그1 경기에서 수훈선수(MOM), 베스트11, 최우수선수(MVP) 등에 선정된 선수들을 대상으로 1차 후보군을 구성한 뒤, 기술연구그룹(TSG) 기술위원회 투표(60%)를 통해 압축된다. 이후 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 'EA스포츠 FC온라인' 이용자 투표(15%)를 합산해 최종 수상자가 결정되는 구조다.

무고사는 총 34.36점을 기록하며 가장 높은 점수를 획득했다. 야고(울산·33.53점)를 불과 0.83점 차로 따돌리는 접전 끝에 1위를 차지했고, 마테우스(안양), 이동경(울산) 등 쟁쟁한 후보들도 제쳤다.

이번 수상은 시즌 초반 무고사의 폭발적인 퍼포먼스를 반영한 결과다. 그는 2~3월에 열린 K리그1 1~5라운드 전 경기에 모두 출전해 4골 1도움을 기록, 모든 경기에서 공격포인트를 만들어내는 압도적인 존재감을 보여줬다.

[서울=뉴스핌] 인천의 간판 공격수 무고사가 2~3월 K리그 이달의 선수 선정에 선정됐다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

출발도 인상적이었다. 서울과의 개막전에서 시즌 첫 골을 신고한 데 이어, 광주전에서는 도움을 기록하며 팀 공격의 중심에 섰다. 이후 포항, 대전, 안양을 상대로 연속골을 터뜨리며 상승세를 이어갔다. 이러한 활약 속에 라운드 베스트11에도 두 차례 이름을 올리며 꾸준한 퍼포먼스를 인정받았다.

수상의 영예와 함께 무고사에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 동안 유니폼에 '이달의 선수' 패치를 부착하는 특전도 주어진다. 

wcn05002@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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