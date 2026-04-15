3기신도시·성뒤마을·성남낙생 등 올해 수도권 공공주택 6만2천가구 착공

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상반기내 1만가구 착공…왕숙·창릉 등 3기 신도시도 1.82만가구 착공

행정절차·공정관리 근본적 혁신…내년 7만가구 이상 착공 목표

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올 한해동안 수도권에서 공공주택 6만여 가구가 착공된다. 3기 신도시를 비롯해 서울 서초구 성뒤마을, 판교 인근 성남낙생지구, 성남복정지구 같은 우수 입지 공공택지도 다수 포함돼 있어 공급확대 효과를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.

15일 국토교통부에 따르면 이날 오후 국토부와 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)는 '2026년 공공주택 공급점검 회의'를 열고 이같은 수도권 공공주택 공급 계획을 점검했다.

먼저 올해 수도권 착공 물량을 점검한 결과 당초 계획대로 6만2000가구 착공이 차질없이 추진될 예정이다. 이는 2020년 이후 최대치로 최근 5년 평균 대비 약 2배 이상 많은 수준이다.

주요 공급 물량을 보면 먼저 3기 신도시에서 1만8200가구가 공급된다. 지구별로는 남양주 왕숙1·2지구에서 9136가구가 착공되는 것을 비롯해 고양창릉(3706가구), 인천계양(2811가구), 부천대장(1507가구), 하남교산(1100가구) 등이 착공된다. 이밖에 서울 성뒤마을(900가구), 성남낙생(1148가구), 성남복정(735가구), 동탄2(1474가구) 등 우수입지가 다수 포함돼 있다.

연내 착공 예정 주요 공공택지 [생성형 AI 제작]

국토부는 이 같은 확대 흐름을 이어 내년에는 7만가구 이상을 착공하는 등 공급 확대에 박차를 가해 나갈 계획이다. 특히 올해부터는 착공 목표 외 이전 단계인 부지 조성, 보상 목표도 설정해 관리함으로써 착공 지연을 예방하고 착공 시기도 최대한 앞당긴다.

또한 그동안 연말에 집중되던 착공 물량을 분산해 전체 물량의 약 16%에 해당하는 1만가구를 상반기 내 착공함으로써 공급 시기를 앞당길 계획이다.

아울러 이날 회의에서는 9·7대책에 따라 ▲인허가 절차 단축·간소화 ▲공정관리 TF 운영 ▲관계기관으로 구성된 실무협의체를 운영한 결과 주요 택지들의 사업 기간을 단축하는 성과도 확인할 수 있었다.

서리풀 1지구는 기후부 협의 기간을 줄이면서 계획보다 4개월 빠른 올해 2월 지구 지정을 완료했다. 광명시흥 지구는 조사와 감정평가, 보상 절차를 동시에 진행해 계획 대비 4개월 단축하고 오는 7월 보상 협의에 착수할 예정이다.

3기 신도시의 경우 5개 지구 모두 이주·철거·문화재 합동TF를 운영 중이며 하남교산 지구는 송전선로 임시 이설을 통해 8개 블록(3000가구)의 착공 시기를 최대 3년 앞당겼다.

남양주왕숙은 한국전력공사와 협의해 7개 블록(7000가구) 착공을 1년 단축했다. 인천계양은 기반시설 현안협의체를 통해 도로·전기·통신 설치기간을 6~12개월 앞당기며 올해 12월 입주에 차질이 없도록 준비하고 있다.

이와 함께 한국토지주택공사는 공공주택 공급 확대에 맞춰 올해 투자 규모를 40조7000억원으로 편성했다. 이는 최근 5년 평균 투자액인 32조5000억원보다 크게 늘어난 수준으로 앞으로도 공급 확대에 맞춰 투자를 지속적으로 늘려갈 계획이다.

김이탁 1차관은 "주택공급은 국민 주거안정의 핵심 과제로 공급 속도를 높이는 것이 무엇보다 중요하며, 이제는 성과로 증명해야 한다"며 "종전의 관행에서 벗어나 행정절차와 공정관리를 제로베이스에서 재검토해 근본적인 혁신을 통한 추가적인 조기화 방안을 마련해달라"고 주문했다

또한 그는 "사업 단계별 병목요인을 지속적으로 점검·해소하고 관계기관 간 긴밀한 협업을 통해 국민이 체감할 수 있는 공급 성과를 조속히 창출해 나가겠다"고 덧붙였다.

donglee@newspim.com