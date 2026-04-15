수원시 '마약' 용어 교체하면 업소당 250만 원 이내 지원

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 15일 마약 용어 간판 개선 지원사업 참여 업소를 23일까지 모집했다.
- 대상은 마약 명칭 사용하는 음식점으로 최대 250만 원 지원한다.
- 신청은 16일부터 23일까지 방문이나 우편으로 제출한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '마약' 용어를 사용한 음식점 간판과 표시물 교체 비용을 지원하는 '마약 용어 사용 간판 개선 지원사업' 참여 업소를 4월 23일까지 모집한다고 15일 밝혔다.
지원 대상은 '마약' 명칭을 사용하는 관내 일반·휴게음식점으로 영업신고 후 1년 이상 운영 중인 업소다. 간판 교체 비용은 최대 200만 원, 메뉴판 50만 원, 포장재 20만 원까지 지원하며, 업소당 총 250만 원 이내에서 지원한다.
사업 참여를 원하는 업소는 4월 16일부터 23일까지 방문 또는 등기우편(수원시청 본관 새빛민원실이나 위생정책과)로 신청서류를 제출하면 된다.
신청 서식과 상세한 내용은 수원시 홈페이지 '공고/고시' 게시판에서 확인할 수 있다. 수원시는 서류 검토와 현지 확인, 내부 심의를 거쳐 지원 대상을 선정하고, 간판 교체 완료 후 현장을 확인하고 보조금을 지급할 계획이다.
수원시 관계자는 "최근 음식점 상호와 메뉴 등에 '마약' 등 자극적인 표현이 사용되면서 청소년에게 잘못된 인식을 줄 수 있다는 우려가 제기되고 있다"며 "수원시는 자극적인 용어 사용을 줄이고 건전한 음식문화를 조성하기 위해 간판 개선 지원사업을 추진한다"고 전했다. 이어 "영업주의 자발적인 참여로 긍정적인 변화가 확산되길 바란다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com