바이올리니스트 김재영, 바흐 전곡 리사이틀로 전국 리사이틀

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = '노부스 콰르텟의 리더' 바이올리니스트 김재영이 오는 23일부터 5월 9일까지 김해·서울·통영을 잇는 전국 순회 리사이틀 'J.S. BACH'를 연다.

바이올리니스트 김재영. [사진= 목프로덕션]

서울 공연(5월 8일, 예술의전당 IBK기업은행챔버홀)은 1부에서 고음악 단체 콜레기움 무지쿰 서울과 함께 바이올린 협주곡 BWV 1041·1042를 연주하며 문을 연다. 2부 첫 곡은 '무반주 파르티타 2번' 중 샤콘느로, 바이올린 한 대가 만들어내는 성찰의 시간이다. 공연의 대미는 바이올리니스트 이지혜와의 '두 대의 바이올린을 위한 협주곡(BWV 1043)'이 장식한다. 앙상블과의 대화, 홀로 선 독백, 신뢰를 바탕으로 한 이중주라는 세 가지 결을 교차 배치한 구성이다.

투어 첫 공연(4월 23일, 김해문화의전당)에서는 노부스 콰르텟 동료 바이올리니스트 김영욱이 협연한다. 서울(5월 8일)과 통영(5월 9일, 통영국제음악당) 공연에서는 콜레기움 무지쿰 서울, 이지혜와 함께한다.

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