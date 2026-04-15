우리카드, 쇼핑 특화 '카드의정석2 HOPPER' 출시…최대 15% 할인

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 구독경제 트렌드를 반영해 쇼핑 혜택에 특화한 '카드의정석2 SHOPPER(쇼퍼)'를 출시했다고 15일 밝혔다.

이 카드는 고객이 언제 어디서 쇼핑하든 빈틈없는 혜택을 제공한다. 온라인(쿠팡, 네이버플러스 스토어, 마켓컬리)뿐만 아니라 백화점, 면세점, 프리미엄 아울렛, 스타필드, 대형마트/슈퍼, 올리브영, 다이소 등 오프라인 업종에서도 10% 할인을 기본으로 받을 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 구독 경제 트렌드를 반영하고 쇼핑에 초집중한 '카드의정석2 SHOPPER(쇼퍼)'를 출시했다고 15일 밝혔다. [사진=우리카드] 2026.04.15 yunyun@newspim.com

고객의 쇼핑 패턴을 반영해 추가 할인 시너지를 탑재했다. 주중(월~금)에 온라인에서 쇼핑하거나 주말(토, 일)에 오프라인에서 쇼핑하면 5% 할인을 더해 최대 15% 할인을 받을 수 있다. 전월 실적에 따라 월 최대 6만원까지 가능하다.

고정 지출을 줄이기 위해 쿠팡 와우 및 네이버플러스 멤버십, 컬리멤버스 정기결제 50% 할인도 제공한다.



우리카드 관계자는 "일상과 가장 밀접한 쇼핑의 순간에 실질적인 도움이 되고자 고심했다"며 "앞으로도 변화하는 고객의 라이프스타일에 최적화된 상품을 선보일 예정"이라고 말했다.

연회비는 국내 전용 및 해외 겸용 모두 2만 8000원이고, 혜택 등 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 또는 우리WON카드 앱을 통해 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com