충북교육청, 청렴 웹진 '청풍(淸風)' 창간…디지털 소통 플랫폼

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 15일 청렴 정책과 활동을 알기 쉽게 전달하는 청렴 웹진 '청풍(淸風)'을 창간했다.

웹진 '청풍'은 부패 취약 분야에 대한 정보를 선제적으로 제공하고, 청렴 정책과 감사 사례, 핵심 법령을 이해하기 쉽게 전달해 공직사회 청렴 문화를 확산하기 위해 제작됐다.

청풍(淸風). [사진=충북교육청] 2026.04.15 baek3413@newspim.com

교직원과 학부모, 학생, 도민이 함께 참여하고 공감할 수 있는 홍보형 콘텐츠로 구성해 청렴의 생활화를 유도하고, 단순 안내를 넘어 읽기 쉽고 활용도 높은 청렴 브랜드 웹진으로 정착시키는 데 중점을 두었다.

웹진은 ▲청렴소식 ▲청렴기획 ▲청렴법령 ▲감사사례 ▲행사안내 등으로 구성됐다.

기관과 학교의 청렴 활동과 우수 사례를 공유하고 실천 중심의 청렴 문화를 확산하는 내용을 담았다.

또한 충북형 교수학습 플랫폼 '다채움'의 채움캔버스를 활용해 감사관과 청렴윤리팀이 직접 제작하고, 직속기관과 교육지원청 청렴담당자의 감수를 거쳐 콘텐츠의 신뢰성을 높였다.

웹진은 분기별로 연 4회 발행되며, 창간호는 충북교육청 누리집을 통해 교직원과 학부모, 학생, 도민에게 제공된다.

엄진섭 감사관은 "앞으로 청렴이 일상 속에서 자연스럽게 실천될 수 있도록 지속적으로 소통해 나가겠다."라고 말했다.

baek3413@newspim.com