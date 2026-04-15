주한 외국인 인플루언서 120명, 전주에서 고성까지 K컬처 체험 나선다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 국제방송교류재단과 함께 '2026 맛·멋·쉼 오감만족 K-컬처' 사업을 추진한다. 주한 외국인 콘텐츠 창작자(인플루언서) 120여 명이 한국 각지를 직접 누비며 체험한 내용을 SNS 콘텐츠로 제작해 세계에 알리는 방식이다.

전주 한옥마을 전경. [사진=뉴스핌 DB]

4월부터 11월까지 총 6회(회차별 2박 3일, 20명)의 체험행사가 전국 주요 지역에서 열린다. 첫 여정은 4월 17일 전주로, 참가자들은 비빔밥 만들기와 한옥마을 탐방으로 전주의 멋을 체험한다. 5월에는 포천 한탄강·명성산에서 야외 활동과 한국식 캠핑을, 5월 말에는 보은 법주사에서 템플스테이를 경험한다.

하반기 일정도 풍성하다. 9월 안동·영주에서는 하회마을 선유줄불놀이로 선비 풍류를 느끼고, 10월 당진·서산에서는 서해 배낚시와 막걸리 만들기에 도전한다. 마지막 여정인 11월 고성·속초에서는 DMZ와 통일전망대를 찾아 한반도 분단 현실과 평화의 가치를 되새긴다.

방송 협업도 병행된다. 아리랑TV는 주한 외국인이 출연하는 특집 예능프로그램 2편(각 30분)을 하반기에 방송하고, 태국 공영방송사(MCOT)는 체험행사에 직접 참여해 현지 프로그램을 별도 제작·방송할 예정이다. 그 외 해외 방송사와의 협업도 추진 중이다.

문체부 관계자는 "K팝·K드라마를 넘어 한국의 다채로운 지역 문화와 숨겨진 매력을 전 세계인들이 발견하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com