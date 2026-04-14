[ACLE] AFC, 대회 참가팀 기존 24팀에서 32팀으로 확대 예고...녹아웃 PO도 도입

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 아시아축구연맹(AFC)이 아시아 클럽 대항전 최상위 무대인 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 참가 팀 수를 확대한다.

AFC는 14일 대회 위원회를 통해 2026-2027시즌부터 ACLE 참가 팀을 기존 24개에서 32개로 늘리는 방안을 권고했다고 밝혔다. 해당 개편안은 AFC 집행위원회 승인을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 우승 트로피. [사진=한국프로축구연맹]

현재 ACLE는 동·서아시아 각 12개 팀이 리그 스테이지를 치른 뒤 상위 8개 팀이 토너먼트(16강)에 진출하는 방식이다. 그러나 개편안이 적용되면 리그 스테이지 참가 팀이 동·서아시아 각각 16개 팀으로 확대된다.

다만 AFC는 각국 리그별 출전권 확대인지, 참가 리그 자체를 늘리는 것인지 등 구체적인 방식은 공개하지 않았다.

또한 팀당 경기 수(현재 8경기 유지 여부) 역시 추후 집행위원회 논의를 통해 결정될 전망이다.

토너먼트 진출 구조에도 변화가 생긴다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 유사하게 '녹아웃 플레이오프(PO)'가 도입된다.

리그 스테이지에서 동·서아시아 각각 상위 6개 팀은 16강에 직행하고, 7~10위 팀은 PO를 통해 추가 진출 팀을 가린다. PO는 7위와 8위 팀의 홈 경기로 치러질 예정이다.

다만 AFC는 글로벌 경기 일정 과밀을 고려해 녹아웃 PO는 2026-2027시즌 이후부터 시행하기로 했다.

football1229@newspim.com