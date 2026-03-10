[ACLE] 강원, '나상호 결승골 도움' 마치다에 져 16강서 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 강원FC가 국가대표 출신 골잡이 나상호가 활약한 일본 마치다 젤비아에 패해 첫 아시아 무대 도전을 16강에서 마무리했다.
강원은 10일 일본 마치다 기온 스타디움에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 2차전에서 마치다에 0-1로 졌다. 전반 25분 나상호(마치다)의 왼쪽 측면 크로스를 나카무라 호타카가 헤더로 마무리해 결승골을 넣었다. 1차전 홈경기를 0-0으로 마쳤던 강원은 1·2차전 합계 0-1로 밀려 8강 진출에 실패했다.
강원은 이날 슈팅 17개를 기록해 6개에 그친 마치다보다 공격 시도는 많았으나 득점에는 실패했다. 전반 34분 김대원, 전반 45분 아부달라를 교체 투입해 공격을 강화했지만 마치다 수비를 뚫지 못했다. 후반 34분에는 역습 상황에서 나온 나상호의 슈팅을 골키퍼 박청효가 막아 추가 실점 위기를 넘겼다.
강원은 2024시즌 K리그1 준우승으로 구단 최초 ACLE 진출권을 획득했고 리그 스테이지를 8위로 통과해 토너먼트에 올랐으나 첫 토너먼트 라운드에서 탈락했다. 마치다는 2024시즌 J1리그 3위로 이번 대회에 나섰고, 2025시즌 J1리그에서는 6위를 기록했다.
K리그 클럽 중에서는 강원이 탈락하며 FC서울만 ACLE에 남게 됐다. 서울은 11일 일본 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 16강 2차전을 치른다. 서울은 1차전에서 0-1로 패해 2차전 승리가 필요한 상황이다.
