[ACLE] FC서울 마저 탈락... 고베와 16강 2차전 1-2 역전패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울의 2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 도전이 비셀 고베의 벽을 넘지 못하고 16강에서 멈췄다. 울산 HD와 강원FC에 이어 FC서울의 탈락과 함께 이번 시즌 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대에 나섰던 K리그 세 팀들은 모두 16강전 이전에 탈락했다.

김기동 감독이 이끄는 서울은 11일 일본 고베 노에비어 스타디움(고베 시티 미사키 파크 스타디움)에서 열린 ACLE 16강 2차전 원정 경기에서 비셀 고베에 1-2로 역전패했다. 지난 4일 서울월드컵경기장에서 치른 1차전에서 0-1로 패했던 서울은 1·2차전 합계 1-3으로 밀리며 8강 진출에 실패했다.

[사진=FC서울 SNS]

반드시 두 골 차 이상 승리가 필요했던 서울은 전반 20분 선제골로 반격의 불씨를 당겼다. 오른쪽 측면에서 정승원이 돌파 끝에 올린 크로스가 문전에서 한 차례 흐르자 송민규가 다시 중앙으로 띄워 올렸고 이를 파트리크 클리말라가 몸을 날린 헤더로 마무리했다. 1·2차전 합계 스코어 1-1을 만드는 귀중한 골이었다. 이후 서울은 전반 막판까지 고베의 압박을 버티며 1-0 리드를 지켜 전반을 마쳤다.

후반에도 주도권 싸움은 팽팽했다. 서울은 후반 초반 김진수의 중거리슛, 정승원의 크로스를 이승모가 헤더로 연결한 장면 등으로 추가골을 노렸지만 마에카와 골키퍼의 연이은 선방에 막혔다. 반대로 고베는 후반 27분 유야 오사코의 헤더가 골대를 강타하며 분위기를 끌어올린 뒤 결국 후반 32분 동점골을 뽑아냈다. 오른쪽 측면에서 요시노리 무토가 끝까지 볼을 살려 올린 크로스를 오사코가 문전에서 밀어 넣어 1-1이 됐다. 합계 스코어 1-2로 다시 뒤집혔다.

승부를 갈라놓은 장면은 경기 막판 나왔다. 후반 44분 서울 골키퍼 구성윤이 수비수로부터의 백패스를 논스톱으로 전방으로 처리하려다 전진 압박하던 이데구치 요스케에게 공을 내주고 말았다. 이데구치는 곧바로 비어 있는 골문을 향해 감각적인 중거리슛을 시도해 추가골을 만들었고 경기는 그대로 고베의 2-1 승리로 끝났다.

