"이러시면 '철컹철컹''"…대전시, 특이민원 실전 훈련

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 민원인의 폭언과 폭행 상황을 가정한 '실전형 대응 훈련'이 대전시 민원실에서 진행됐다.

대전시는 14일 시청 소통민원과 민원실에서 경찰과 합동으로 특이민원 발생 대비 모의훈련을 실시했다고 밝혔다.

14일 대전시청 소통민원과 민원실에서 경찰과 합동으로 진행된 특이민원 발생 대비 모의훈련 모습. [사진=대전시] 2026.04.14 nn0416@newspim.com

이번 훈련은 단순한 절차 점검을 넘어 실제 민원 현장에서 발생할 수 있는 폭언·폭행 상황을 그대로 재현하는 방식으로 진행됐다. 최근 민원 현장에서의 위법 행위가 늘어나면서 공무원 보호 필요성이 커진 데 따른 조치다.

훈련은 민원인이 고성을 지르며 난동을 부리는 상황을 가정해 ▲사전 고지 후 녹음 및 영상 촬영▲비상벨 작동▲피해 공무원 보호▲방문 민원인 대피▲경찰 출동 및 인계까지 실제 대응 절차를 단계별로 점검하는 방식으로 이뤄졌다.

특히 현장 대응 과정에서 공무원 간 역할 분담과 초기 대응 속도를 집중적으로 점검해 위기 상황에서도 체계적으로 대응할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

대전시는 특이민원 대응 역량 강화를 위해 매년 상·하반기 정기적으로 모의훈련을 실시하고 있다.

전재현 대전시 행정자치국장은 "민원 현장의 안전은 시민 서비스의 기본"이라며 "정기적인 훈련을 통해 공무원이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

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