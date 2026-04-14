"칼국수·빵·두부두루치기"…대전 대표음식 26년 만에 전면 개편

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 10일 대전빵·칼국수·두부두루치기를 '대전의 맛 3선'으로 확정했다.
- 26년 만에 기존 6미 체계를 폐지하고 시민 선호를 반영한 3선 체제로 전환했다.
- 온·오프라인 설문에 4314명이 참여해 상위 3개 음식이 68~81% 높은 득표율을 기록했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 26년 만에 대표음식을 전면 개편하고 '대전의 맛' 브랜드를 공식 출범시키며 음식 정체성 재정비에 나섰다. 기존 '대전 6미' 체계를 사실상 접고 시민 선호를 앞세운 '3선 체제'로 전환한 것이다.
시는 지난 10일 '2026년 제1회 대전 대표음식육성위원회'를 열고 대전빵·칼국수·두부두루치기를 '대전의 맛 3선'으로 최종 확정했다. 이는 2000년 지정된 숯골냉면·구즉도토리묵·대청호 민물고기매운탕·삼계탕·돌솥밥·설렁탕 등 '대전 6미' 이후 처음 이뤄진 전면 개편이다.
이번 개편은 변화한 외식 트렌드와 시민 기호를 반영해 대표음식 체계를 재구성하기 위해 추진됐다. 시는 기존 6미를 포함한 11개 후보군을 도출한 뒤 전문가 자문과 시민 의견을 반영해 최종 선정했다.
특히 시민 참여가 결정적이었다. 온·오프라인 설문조사에 총 4314명이 참여한 가운데 대전빵·칼국수·두부두루치기는 모두 상위권을 차지하며 뚜렷한 선호도를 보였다. 상위 3개 음식은 온라인 68%, 오프라인 81%의 높은 득표율을 기록하며 대표성까지 확보했다.
브랜드 명칭 역시 시민 선택으로 결정됐다. '대전의 맛'이 61%의 지지를 얻어 최종 채택됐으며, 대표음식 수는 브랜드 집중도와 육성 효율성을 고려해 3개로 압축됐다.
대전시는 이번 3선 지정에 그치지 않고 향후 '대전 시민이 사랑하는 음식'을 추가 발굴해 단계적으로 브랜드 체계를 확장해 나간다는 구상이다.
최동규 대전시 체육건강국장은 "이번 개편은 전문가 중심에서 벗어나 시민 참여로 대표음식을 선정했다는 데 의미가 있다"며 "3선을 중심으로 '대전의 맛'을 체계적으로 육성해 음식관광 자원으로 발전시키겠다"고 밝혔다.
시는 앞으로 '대전의 맛'을 활용한 음식 관광 콘텐츠 개발과 홍보·마케팅을 본격화할 계획이다.
nn0416@newspim.com