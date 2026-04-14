안전보건공단, 지방 공기업 안전활동 평가 첫 시행…경영평가 반영

AI 핵심 요약beta
- 한국산업안전보건공단이 14일 지방 공기업 안전활동 수준 평가에 착수했다.
- 서울교통공사 등 32개 대형 지방공기업을 대상으로 안전관리체계를 평가한다.
- 결과는 행정안전부 경영평가에 반영해 안전보건 수준을 끌어올린다.
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내년부터 167개 기관으로 확대
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업안전보건공단(KOSHA)이 최초 지방 공기업 안전활동 수준 평가에 착수했다. 평가 결과는 행정안전부 주관 지방 공기업 경영평가에 반영해 각 기관의 자율적 안전보건 관리 수준을 끌어올린다.
안전보건공단은 14일 서울교통공사 군자차량사업소를 찾아 지방 공기업 안전활동 수준평가에 본격 착수했다고 밝혔다.
올해부터 시행하는 지방 공기업 안전활동 수준평가는 고용노동부가 주관하고 공단이 수행하는 기관별 안전관리체계 평가를 말한다.
이번 평가 대상은 서울교통공사 포함 광역자치단체단위 대형 지방공기업 32개다. 노동부와 공단은 내년부터 평가 범위를 확대해 167개 지방 공기업의 안전 관리 체계를 살펴볼 예정이다.
수준 평가는 평가 기관별 특성과 업무를 중심으로 진행된다. 결과는 행정안전부 주관 지방공기업 경영평가에 반영된다.
이날 김현중 안전보건공단 이사장은 첫 수준 평가를 직접 확인하고 "수준평가는 단순한 행정적 점검에 그치지 않고, 현장에서 노동자의 생명과 건강을 지키는 활동이 실제 계획대로 작동하는지 확인하는 과정이다. 수준평가는 안전보건관리 역량을 실질적으로 끌어올리는 기폭제가 되어야 한다"고 강조했다.
sheep@newspim.com