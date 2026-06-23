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[코인 시황] 비트코인, 6만3000달러 붕괴…AI 랠리 흔들리자 코인도 급락

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AI 핵심 요약

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  • 고인원 기자가 23일 비트코인 급락을 전했다.
  • 비트코인은 6만2400달러 안팎으로 2% 넘게 하락했다.
  • AI·반도체 약세와 200주선 공방이 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술주 조정·기관 매수 둔화에 투자심리 위축
200주선·베어크로스 주목…"바닥 근접" 분석도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 23일 6만3000달러 아래로 떨어지며 위험자산 전반의 매도세에 휘말렸다. 올해 글로벌 증시 상승을 이끌어온 인공지능(AI) 관련 기술주와 반도체주에서 차익실현 매물이 쏟아지면서 암호화폐 시장도 동반 약세를 나타냈다.

코인데스크에 따르면 비트코인은 한국시간 오후 7시 25분 기준 24시간 전에 비해 2% 넘게 하락하며 6만2400달러 안팎에서 거래됐다. 주간 기준으로는 5% 넘게 하락했으며 전날 기록한 6만5000달러대에서 빠르게 밀려났다.

이더리움은 1652달러로 5.4% 하락했고 XRP는 1.10달러로 2.9% 내렸다. 솔라나(SOL)는 68달러로 6.6% 하락했으며 도지코인(DOGE)은 최근 일주일 동안 9.2% 떨어졌다. 반면 트론(TRX)은 주간 기준 4.0% 상승하며 주요 코인 가운데 드물게 강세를 나타냈다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.23 koinwon@newspim.com

이번 조정의 배경은 암호화폐 자체 악재보다 글로벌 위험자산 시장의 투자심리 위축에 있다. 올해 가장 높은 수익률을 기록했던 반도체와 AI 관련 종목에서 자금이 빠져나오면서 글로벌 증시가 일제히 약세를 보였다.

아시아 증시는 사상 최고치 이후 2% 이상 하락했고 코스피도 반도체주 과열 우려 속에 큰 폭의 조정을 받았다. 미국 증시 선물 역시 약세를 나타내며 S&P500 선물은 0.8%, 나스닥100 선물은 1.3% 하락했다.

브렌트유는 배럴당 78달러 아래로 내려왔고 금 가격도 하락했다.

중동 변수보다 AI 투자심리 영향

최근 몇 주 동안 비트코인은 미국과 이란을 둘러싼 지정학적 변수에 따라 움직였다. 그러나 양국 간 평화 로드맵이 마련되고 국제유가가 하락하면서 시장의 관심은 다시 AI 관련 기술주와 반도체 업종으로 이동하고 있다.

시장에서는 현지시간 24일 발표되는 마이크론 실적을 다음 분기점으로 주목하고 있다. 올해 들어 주가가 300% 이상 상승한 마이크론의 실적이 AI 투자 열풍의 지속 여부를 가늠할 시험대가 될 것이란 분석이다.

홍콩 디지털자산 금융회사 비트파이어 그룹은 향후 4주 동안 미국 고용보고서와 소비자물가지수(CPI), 2분기 실적 시즌이 시장 방향을 결정할 핵심 변수라고 전망했다.

특히 미국 기관투자가 수요를 보여주는 코인베이스 프리미엄이 마이너스 방향으로 확대되고 있다는 점은 기관 매수세가 여전히 부진하다는 신호로 해석된다.

또 스트래티지(MSTR)의 우선주 STRC가 최근 84달러 아래로 하락하면서 시장에서는 "추가 자산 매각 가능성"에 대한 우려도 제기되고 있다.

200주 이동평균선 시험대

기술적으로는 200주 이동평균선이 가장 중요한 지지선으로 떠오르고 있다.

200주 이동평균선은 지난 200주 동안의 비트코인 종가 평균을 나타내는 장기 추세 지표로 현재 약 6만2450달러 부근에 위치해 있다. 비트코인은 지난 6월 초 처음으로 이 수준 아래로 내려간 뒤 현재까지 해당 구간에서 공방을 이어가고 있다.

2022년 약세장에서는 200주 이동평균선이 붕괴된 이후 비트코인이 실현가격(Realized Price)까지 추가 하락했다. 실현가격은 현재 유통 중인 모든 비트코인의 평균 매입단가를 의미하며 현재 약 5만4000달러 수준에 형성돼 있다.

시장에서는 200주선이 무너질 경우 실현가격이 다음 지지선이 될 수 있다고 보고 있다.

◆ "베어크로스가 오히려 바닥 신호"

다만 장기 기술지표는 오히려 바닥 신호를 보내고 있다는 분석도 나온다.

현재 비트코인의 50주 단순이동평균선(8만9771달러)이 100주 이동평균선(8만8397달러)을 하향 돌파하는 '베어 크로스'가 임박했다. 일반적으로 베어 크로스는 약세 신호로 해석되지만 비트코인에서는 다른 결과가 나타났다.

과거 세 차례의 베어 크로스는 모두 시장 바닥 부근에서 발생했고 이후 수년에 걸친 상승장이 이어졌다.

전문가들은 장기 이동평균선이 대표적인 후행지표인 만큼 현재의 베어 크로스 역시 지난해 12만6000달러에서 최근 6만달러 수준까지 이어진 하락을 뒤늦게 반영하는 것에 불과하다고 설명한다.

실제로 이러한 신호가 나타나는 시점에는 시장 과열이 대부분 해소되고 단기 투기 세력이 이탈한 경우가 많아 오히려 바닥 확인 신호로 작용할 가능성이 있다는 분석이다.

다만 과거 패턴이 미래를 보장하는 것은 아니다. 미국 국채금리와 현물 상장지수펀드(ETF)로의 자금 흐름, 스트래티지의 자금 조달 상황, AI 관련 기술주의 향방 등이 향후 비트코인의 방향을 결정할 핵심 변수로 꼽힌다.

한편 미국 상원은 최근 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 사실상 금지하는 조항을 포함한 주택 법안을 통과시켰다. 도널드 트럼프 대통령과 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장이 모두 CBDC에 반대 입장을 밝히고 있는 만큼 미국의 디지털 달러 도입 가능성은 당분간 더욱 낮아질 전망이다.

koinwon@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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