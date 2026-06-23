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30% 폭락한 금 '살까 말까'  바닥은 4천 달러 선, 中 전문가 분석

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AI 핵심 요약

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  • 중국 광대증권은 23일 국제 금값 폭락에도 온스당 4000달러가 저점 구간이라고 분석했다
  • 다중 악재와 투기성 자금 과열로 급락했지만 중앙은행 매수와 탈달러화 흐름은 유효하다고 진단했다
  • 금 ETF 자금 유출이 멈추고 4000~4200달러 구간에서 저점 매수 기회가 형성되고 있다고 평가했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다양한 악재의 연쇄 작용이 불러온 '골드 쇼크'
안전자산 매력 상실했나, 금 수요층 과거와 달라져
'중앙은행 매입, 개미 매도'… 추가 하락 폭은 제한적
지금이 진입 적기? "4,000~4,200달러 저점론" 고개

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 연초 사상 최고가를 경신했던 국제 금 가격이 몇 달 사이에 30% 가까이 폭락한 가운데, 향후 전망에 대해 온스당 4,000달러 선이 저점이라는 분석이 나왔다. 중국 매체 21세기경제보도는 광대증권 등 현지 투자 전문가들을 인용해 이같이 보도했다.

탈달러화 기조와 글로벌 중앙은행의 강력한 매수세로 자산 시장에서 주목을 받았던 금은 지난 1월 온스당 5,600달러라는 역사적 정점을 찍었다. 그러나 이후 상황이 급반전되며 6월 초 뉴욕상품거래소(COMEX) 금 선물 가격은 장중 4,023달러까지 추락해 올해 상승분을 모두 반납했다.

시장에서는 금의 안전자산 매력이 상실된 것 아니냐는 의구심과 함께 향후 가격 전망에 대해 다양한 주장들이 나오고 있다. 중국 광대증권(光大證券)의 팡위타오(方馭濤) 금속 부문 애널리스트는 최근 인터뷰를 통해 "이번 폭락세는 다중 악재의 연쇄 작용이 불러온 '골드 쇼크'이지만, 가격은 거의 바닥에 닿았다"고 주장했다.

팡위타오 애널리스트는 이번 금값 급락을 두고 "단일 요인이 아닌 여러 악재가 바통을 터치하며 연쇄적으로 작용한 결과"라고 진단했다. 2022년부터 이어진 상승 사이클 속에서 탈달러화나 지정학적 리스크 같은 호재성 재료가 지난 1월 5,600달러 고점에서 대부분 선반영되며 소멸했다는 분석이다.

이후 금 시장은 네 가지 단계의 악재를 맞이했다고 그는 분석했다. 첫째, 중동 지역의 군사적 긴장 고조로 위기 상황이 닥치자 투자자들이 유동성 확보를 위해 금을 투매했고, 둘째로는 터키와 러시아 등 일부 국가의 중앙은행이 통화 가치 방어를 위해 금을 시장에 내다 팔았다는 것이다.

팡 애널리스트는 또 "4월 국제 유가가 폭등하면서 인플레이션 우려가 다시 고개를 들어 금리 인하 기대감이 꺾였고, 끝으로 5월 미국 고용 지표가 시장 예상을 크게 웃돌며 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성까지 대두되자 금값이 직격탄을 맞았다"고 밝혔다.

최근 유가 하락과 함께 금값이 동시에 떨어지거나, 중동 평화 분위기 속에서 오히려 금값이 일시 반등하는 등 전통 이론과 다른 구조의 움직임에 대해 시장의 혼란이 가중되는 형국이다. 이에 대해 팡 애널리스트는 "금의 안전자산 본질이 변한 것은 아니지만, 수요층의 구조가 과거에 비해 복잡해졌다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.06.23 chk@newspim.com

과거에는 중앙은행과 민간의 위험회피 수요가 금 시장을 떠받쳤으나, 2025년 이후 인공지능(AI) 열풍과 맞물린 'AI+골드' 양방향 베팅 등 자산 배분 목적의 글로벌 기관 자금이 대거 유입됐다.

이 때문에 너무 많은 투기성 자금이 쏠리면서 금이 단기적으로 위험자산처럼 움직이는 '거래 과밀' 현상이 나타났다는 게 팡 애널리스트의 분석이다. 그는 단기 변동성이 커졌지만 글로벌 중앙은행들의 구조적인 금 매입과 탈달러화라는 장기적 메커니즘은 여전히 유효하다는 입장이다.

현재 금 시장의 가장 두드러진 특징은 글로벌 중앙은행이 하방 지지선을 구축하는 반면, 개인 투자자 중심의 금 ETF(상장지수펀드)에서는 대규모 자금 유출이 지속되는 '기관 매수, 개인 매도'의 분화 현상이라고 팡 애널리스트는 지적했다.

우크라이나 전쟁 이후 전 세계 중앙은행은 3년 연속 연간 1,000톤 이상 금 보유를 늘리며 금값 상승세를 이끌었고, 현재도 연간 800톤 이상의 안정적인 매수세를 유지하고 있다. 반면 지난해 급증했던 금 ETF 물량이 최근 쏟아져 나오며 가격 하락을 주도하고 있다. 팡 애널리스트는 "금 ETF의 자금 유출이 진정되는 시점이 이번 조정의 진정한 바닥이 될 것"이라고 내다봤다.

시장을 짓누르고 있는 미 연준의 금리 인상 전망에 대해서는 우려가 과도하다고 평가했다. 미국의 막대한 국채 이자 부담과 다소 정체된 경기 지표를 감안할 때 실제 금리 인상 문턱은 매우 높다는 분석이다.

우려되는 물가 역시 최근 유가 급등에 따른 일시적 요인이 크며, 미 연준이 소비자물가지수(CPI) 가중치를 조정해 장기 인플레이션 수치를 낮출 가능성도 제기된다. 무엇보다 5월 말 폭락을 거치며 금리 인상에 대한 비관적 전망이 이미 금값에 충분히 선반영되었기 때문에, 향후 시장 환경이 더 악화하기보다는 점진적으로 개선될 여지가 있다고 보았다.

광대증권은 온스당 4,000달러에서 4,200달러 구간을 이번 조정 장세의 최적의 진입 구역으로 제시했다. 인플레이션과 금리 인상 우려 등 모든 악재가 4,000달러 선에서 충분히 반영됐다는 판단이다.

광대증권은 실제로 최근 국제 금값 변동성에도 불구하고 한국·중국·홍콩 등 아시아 증시의 금 광업 및 관련 주식들은 대체로 안정세를 보였다고 지적했다. 증시 참여자들이 금값의 바닥을 먼저 인식하고 선제적인 저점 매수에 나섰다는 분석도 힘을 얻고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정한다. 당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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