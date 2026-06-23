英 최대 경제단체 수장 "영국 기업들, EU 재가입 투표 원하지 않아… 이미 다른 단계 진입"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국 최대 경제단체인 영국산업연맹(CBI)의 레인 뉴턴-스미스 사무총장은 23일(현지 시각) "영국 기업들은 브렉시트와 관련된 또 다른 국민투표를 원하지 않으며 유럽연합(EU) 관세동맹에 다시 가입하는 데도 관심이 없다"고 말했다.

영국은 정확히 10년 전인 지난 2016년 6월 23일 브렉시트 국민투표를 통해 유럽연합 탈퇴를 결정했다. 이후 영국은 유럽 지역과의 무역 감소와 경제성장률 저하 등을 겪으며 어려움이 가중됐다는 평가를 받고 있다.

최근 영국의 집권 여당인 노동당을 비롯한 정치권 일각과 일부 사회단체 등에서는 유럽연합 재가입을 위한 국민투표를 실시해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

레인 뉴턴-스미스(앞줄 왼쪽에서 두 번째) 영국산업연맹(CBI) 사무총장이 지난 10일 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 비즈니스 서민에 참석해 다른 국가들 대표들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

뉴턴-스미스 사무총장은 이날 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 "브렉시트가 우리 기업들에게 비용을 초래했다는 증거는 설득력이 있고 논쟁의 여지가 없다"면서도 "그럼에도 불구하고 영국 기업들은 국민투표 논쟁을 다시 벌이기를 원하지 않는다고 했다. 그는 "내가 만나는 어떤 기업인도 그 논쟁이 재점화되는 것을 원하지 않는다"고 했다.

최근 영국 정치권에서 EU 재가입 이슈가 부상하고 있지만 재계는 이 같은 분위기와 전혀 다른 입장을 갖고 있다는 것이다.

FT는 "뉴턴-스미스 사무총장의 발언은 키어 스타머 총리가 제시한 제한적인 '유럽연합과의 관계 재설정'보다 더 깊은 관계 개선을 요구하는 노동당과 자유민주당, 녹색당 정치인들과 재계 사이에 분명한 거리를 보여준다"고 말했다.

실제로 스타머 총리의 사퇴를 주장하며 보건장관에서 물러난 웨스 스트리팅 의원은 "브렉시트는 영국에 재앙적인 실수였다"면서 "영국의 미래는 유럽에 있으며 언젠가 EU로 돌아가야 한다"고 주장했다.

차기 총리가 유력한 앤디 버넘 의원도 "살아 생전에 영국이 EU에 재가입하는 모습을 볼 수 있기를 바란다"고 했다. 다만 지난 18일 실시된 보궐선거를 앞두고는 "장기적으로는 유럽연합 재가입이 타당할 수 있지만 이번 선거에서 이를 주장하지는 않을 것"이라고 했다.

자유민주당 대표인 에드 데이비는 지난주 한 연설에서 "버넘이 총리가 된다면 단일시장과 관세동맹 재가입을 포함해 유럽과의 관계를 더욱 강화해야 한다"고 주장했다.

반면 뉴턴-스미스 사무총장은 "영국 기업계가 이미 다른 단계로 넘어갔다"고 했다. 특히 영국이 인도, 걸프 산유국 등과 자유무역협정(FTA)를 체결한 이후 더욱 그렇다고 했다.

그는 "5년 전만 해도 기업들은 관세동맹 재가입을 지지했을 것이다. 그러나 현실은 세계가 변했다는 점"이라며 "CBI 회원사들은 관세동맹 가입을 요구하지 않고 있다"고 말했다.

한편 총리직 사퇴를 전격 발표한 스타머 총리는 재임 기간 동안 관세동맹 재가입과 EU 단일시장 복귀, 사람의 자유로운 이동 수용을 모두 배제하는 '레드라인(red lines)'을 설정했다. 이에 따라 유럽과의 관계 재설정이 가져올 수 있는 경제적 효과는 크게 제한된 상태다.

영국과 EU는 관계 재설정 합의를 최종 확정하기 위해 다음달 11일 정상회의를 열 예정이엇지만 스타머 총리의 사임으로 일정을 연기했다.

ihjang67@newspim.com