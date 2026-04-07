노동부·안전보건공단, AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지 개최

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부와 안전보건공단이 7일 AI·스마트 산업안전기술 챌린지 개최를 밝혔다.
- 8일부터 5월15일까지 신기술 활용 재해예방 우수사례를 공모한다.
- 대상 2명에 장관상과 500만원, 7월 산업안전보건의 달에 시상한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국산업안전보건공단은 오는 8일부터 '인공지능(AI)·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지'를 연다고 7일 밝혔다.
챌린지는 신기술을 활용한 산업재해 예방 우수사례를 발굴·확산하기 위한 행사다. 관심있는 사업장과 개인 등 누구나 참여할 수 있고, 공모기간은 8일부터 다음 달 15일까지다.
공모 분야는 ▲AI·스마트 산업안전기술을 산업현장에 적용하여 사고위험을 감소시킨 사례 ▲AI·스마트 산업안전기술을 연구·개발하여 재해 위험을 감소시킨 사례 2개다.
참여 신청은 안전보건공단 산업안전포털 등을 통해 할 수 있다.
수상작은 서류심사 및 현장심사, 사례발표를 통해 선정되고, 추락·끼임·부딪힘·화재폭발·폭염 등 5대 재해위험에 특화된 기술에 대해서는 가점을 부여한다.
대상은 2명을 뽑아 노동부 장관상과 상금 500만원을 지급한다. 최우수상 4명에게는 고용노동부 장관상과 상금 200만원을 수여한다. 수상작은 오는 7월 산업안전보건의 달 행사 기간 중에 시상할 예정이다.
류현철 산업안전보건본부장은 "안전한 일터를 만들기 위해 AI·스마트 산업안전기술을 활용하는 사업장이 늘어나고 있다"며 "산업현장의 우수사례가 발굴·확산될 수 있도록 많은 국민의 관심과 참여를 요청드린다"고 전했다.
sheep@newspim.com